Протесты в Бразилии: как народный любимец Болсонару стал изгоем

Прошло полтора года с момента вступления бывшего военного Жаира Болсонару на пост главы государства и за это время его популярность в обществе снизилась с 49% после инаугурации в январе 2019 года до 26% к маю 2020-го. Протестующие в крупнейших городах Бразилиа и Сан-Паулу требуют от Болсонару уйти, называют его "фашистом" и "расистом", а его политический курс "терроризмом". Параллельно проходят демонстрации сторонников президента, но их гораздо меньше.



Бразильцам есть за что выражать недовольство в адрес своего лидера. Эксцентричный политик правого толка Болсонару, которого называли "Тропическим Трампом", обещал свернуть шею коррупционерами, вывести страну из социально-экономического кризиса после продолжительного правления президентов-социалистов Лулу да Силва и Дилмы Русеф, но оказался совершенно неподготовленным к вызовам подобным пандемии коронавируса. "Комментарии" детально разобрали ситуацию.

Протесты в Бразилии: халатность "Тропического Трампа"

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили уверен, что отношение большинства бразильцев к Болсонару изменилось из-за его халатной и непрофессиональной позиции по коронавирусу. Бразильский президент наряду с лидером Мексики Лопесом Обрадором и главой Белоруссии Александром Лукашенко, публично преуменьшает угрозу пандемии и её последствий для здоровья граждан, открыто призывает ходить на работу, в учебные и другие общественные заведения, противиться вводу карантина. Болсонару считает, что коронавирус – это обычный грипп. Он даже специально собирает митинги своих сторонников, несмотря на риск заразиться.

"Бразильский президент выступает против ввода карантина, осознавая негативные последствия для экономики страны. В последние годы бразильская экономика растёт медленно. В прошлом году ВВП Бразилии увеличился всего на 1,1%, а приток инвестиций сократился более чем на 3%. Растёт безработица и уровень бедности. Ухудшение социально-экономической ситуации в стране будет подстёгивать социальную напряжённость в обществе, – рассуждает эксперт. – Кроме того, Бразилия занимает шестое место в мире по уровню преступности. Негативное влияние на бразильскую экономику оказали импортные пошлины США в отношении зарубежных производителей стали и алюминия, а также снижения спроса на железную руду в Китае в начале года, которые экспортирует Бразилия".

По словам Кухалейшвили, Болсонару опасался, что из-за карантинных мер и ограничений, которые охватят жизнь простого населения, снизится популярности его "Социал-Либеральной партии" накануне местных выборов в октябре 2020-го.

"Президент опасался реванша левых на местах и потому делал всё, чтобы бразильцы вели привычный образ жизни в условиях и без того не слишком благоприятной социально-экономической ситуации. В бразильском обществе возник раскол по поводу коронавируса. Губернаторы 27 штатов, мэры городов настаивают на введении карантина в стране и приняли ряд мер направленных на социальное дистанцирование для предотвращения распространения болезни. В то же время достаточно бразильцев, в том числе среди жителей таких деловых центров как Сан-Паулу, игнорируют меры предосторожности, не носят маски", – подчеркивает политолог-международник.

Политика Болсонару привела к катастрофическим последствиям – в стране нет единого скоординированного подхода в противодействии пандемии. Бразилия оказалась бессильной перед пандемией и с конца марта по начало июня количество заразившихся бразильцев увеличилось с 4 тыс. до почти 692 тыс. За всё время пандемии от коронавируса умерли свыше 37 тыс. жителей Бразилии. В стране не хватает мест на кладбищах, при этом темпы заражения вирусом в Бразилии одни из самых высоких в мире. На сегодняшний день южноамериканская республика находится на втором месте после США по количеству заражённых.

Протесты в Бразилии: слабая система здравоохранения

Уязвимость Бразилии к коронавирусу вскрыла целый ворох проблем, решением которых не занимались целые поколения власть имущих. Система здравоохранения республики не подготовлена к массовым эпидемиям. Так, больницы бразильских городов заполнены на 90%. По данным политического эксперта Анны Ионовой, особенно остро ситуация с койками обстоит в штате Амапа, где ещё в апреле условно приходилось 0,33 койки на 10 тыс. чел.

"В больницах не хватает систем искусственной вентиляции лёгких, а власти действуют слишком медленно в решении этой проблемы. В апреле правительство Бразилии заказало у местных производителей 6,5 тыс. таких аппаратов – шесть недель спустя после первого случая заражения коронавирусом. Не хватает тестов на определение COVID-19, не говоря уже о квалифицированных медиках. Как не вспомнить, что в 2013 году организация Mais Medicos направляла кубинских врачей в отдельные бразильские регионы", - рассказала Ионова.

Масла в огонь добавило решение Болсонару урезать государственные расходы в социальной сфере. По мнению экономического эксперта Даниэля Бранта, бразильские власти закладывали в бюджет на 2020-й 8,6 млн долл. на санитарный надзор, обеспечение занятости и борьбу с рабским трудом, что на 49% меньше, чем годом ранее.

Бразильский врач Флавио Энгела Андуана подчеркивает, что система здравоохранения Бразилии недополучает во многих штатах и населённых пунктов из-за постоянной нехватки денег. Получить качественное лечение в частных клиниках могут позволить себе меньшинство. Медицинские услуги не по карману значительному числу граждан, которые сводят концы с концами в фавелах или живут в труднодоступной местности. Высокие темпы заражения наблюдаются в бразильском штате Амазонас, где проживают индейцы. Туда проблематично добраться, доставить лекарства, своевременно госпитализировать, оказать медицинскую помощь лицам с симптомами коронавируса.

В первый год своего президентства Болсонару занимался решением других проблем, а не преодолением кризиса системы здравоохранения, который тянется уже много лет. Исполнительный директор исследовательской группы Global Strategy Александр Казан акцентирует внимание на том, что в приоритете бразильского президента было сократить расходы пенсионной системы на 33 млрд долл. в ближайшие десять лет, пересмотреть ставку налога на добавочную стоимость, либерализовать торговлю с Евросоюзом.

Протесты в Бразилии: фактор миграции

Распространению коронавируса в Бразилии способствовали и не зависящий от Болсонару фактор миграции. Значительное количество бразильцев, как и граждан других латиноамериканских стран часто ездят в Южную Европу. В феврале в Сан-Паулу был зафиксирован первый в Бразилии и Южной Америке случай заражения коронавирусом. Заболел пожилой мужчина, который накануне побывал в Италии. Другой вопрос, что власти не придали этому никакого значения. Бразилия является крупным рынком труда в Латинской Америке.

Туда приезжают на заработки жители Парагвая, Аргентины, Перу, где также бушует коронавирус. В Бразилию прилетают по делам граждане Китая, где появился коронавирус. За последние десятилетия Китай создал 2 млн рабочих мест в странах Латинской Америки, китайцы инвестируют в горнодобывающую промышленность, инфраструктурные проекты, машиностроение Бразилии.

Протесты в Бразилии: вирус протестов

Определённое влияние на массовые антиправительственные протесты оказали события в американском городе Миннеаполис, где полицейский по неосторожности убил афроамериканца Джорджа Флойда. Другие города США, а также страны Европы, Австралию другие государства охватили акции протеста против расизма и ксенофобии. В Бразилии также проживают потомки рабов из Африки, индейцы, как и потомки белых колонизаторов. В стране существует проблема незаконного использования рабского труда.

Протесты в Бразилии играют на руку местным социалистам, которые попробуют взять политический реванш на местных выборах или же раскачивать президентское кресло под Болсонару. По крайней мере, так действуют представители Демократической партии США, сочувствуя протестующим, критикуя администрацию президента Дональда Трампа, обвиняя Хозяина Овального кабинета в нарушении демократических прав и свобод.

Ранее "Комментарии" писали о беспорядках в США и разбирались, как расовые комплексы американцев играют против Трампа.

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