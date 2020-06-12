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Главная Новости Мир Африка Египет открывает курорты для иностранцев: что изменится для туристов
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Египет открывает курорты для иностранцев: что изменится для туристов

Египетские отели, принимающие отдыхающих из-за границы, должны быть заполнены не более, чем на 75%

сегодня, 09:05
Автор:

Виолетта Комаровская
Египет открывает курорты для иностранцев: что изменится для туристов

Морские курорты для иностранных туристов Египет откроет уже 1 июля. Такое решение приняли в правительстве страны, пишет Reuters. Однако отдыхающим все же придется соблюдать некоторые правила карантина. 

Рейсы из-за границы пока будут принимать только курортные регионы. В частности, Южный Синай. Именно там находятся популярные среди туристов Шарм-ель-Шейх и Дахаб, а также провинция Красное море, известная такими курортами как Марса-ель-Алам и Хургада. Еще одним регионом, куда пустят иностранцев, станет город Мерса-Матрух, который находится на побережье Средиземного моря. 

Все отели в вышеупомянутых регионах будут работать по новым правилам. Например, им запрещено принимать туристов, если уже занято 75% номеров. 

Отдыхающих, в свою очередь, попросят не употреблять пищу за пределами отеля. Либо же стоит посещать только те рестораны, у которых есть сертификат безопасности. Если же турист почувствует первые признаки респираторного заболевания - будь то температура или обычные сопли - он обязан тут же обратиться в администрацию отеля. 

Еще в аэропорту отдыхающих попросят заполнить специальную декларацию о состоянии здоровья. Если же в стране, откуда прилетит турист, будут на тот момент фиксировать много новых случаев коронавируса, необходимо будет ко всему еще и предоставить негативный тест на наличие инфекции. Сделать его необходимо не позднее, чем за 48 часов до вылета. Если же такового нет, то за свои деньги анализы можно сдать прямо в аэропорту. Правда, результатов тоже придется ждать несколько часов в аэропорту.

Кстати, если турист заболеет на отдыхе, лечить его будут за счет Египта. В стране для этого существует специальный фонд для борьбы с COVID-19. 

Напомним, что ранее Египет запустил бесплатные онлайн-туры по излюбленным туристическим локациям. Такой себе бюджетный способ побывать этим летом за границей, не выходя из дома. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-egypt/egypt-allows-foreign-tourists-to-some-resorts-from-july-1-idUSKBN23I1ON?il=0
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