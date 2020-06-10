Евросоюз определился с датой саммита "Восточного партнерства"

Руководство Евросоюза подтвердило ранее запланированную дату встречи лидеров "Восточного партнерства". Формат саммита предполагает удаленное участие, встреча пройдет 18 июня в режиме видеоконференции. Такую информацию опубликовали на сайте Европейского совета.

Согласно планам организаторов, в саммите будут участвовать 27 стран, входящих в Евросоюз и главы стран "Восточного партнерства", куда входят Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Председателем на встрече будет президент Европейского Совета Марль Мишель, также с участием президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам Хосепа Бореля.

"Лидеры еще раз подтвердят стратегическую важность "Восточного партнерства" (ВП). Они также подчеркнут важность солидарности во время кризиса COVID-19, включая существенную поддержку ЕС в борьбе с последствиями вспышки в регионе "Восточного партнерства". Кроме того, лидеры обсудят долгосрочные политические цели "Восточного партнерства" и разработку результатов на период после 2020 года, которые будут одобрены на физическом саммите в начале 2021 года", - отмечается в сообщении Евросоюза.

Как сообщал портал "Комментарии", Европейская комиссия продолжает объявленный ранее сбор средств на разработку вакцины от коронавируса и борьбу с COVID-19. Международные институции и частные доноры выделили 9,5 млрд евро, которые направят на стабилизацию ситуации с коронавирусной пандемией. Такую информацию опубликовала в своем Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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