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«Туристы, вперед»: в Египте смягчили карантин и ждут гостей

В Египте открылись после трехмесячного застоя кафе и клубы, а национальный авиаперевозчик объявил о возобновлении международных полетов

27 июня 2020, 23:43
Автор:

Таисия Ерохина
«Туристы, вперед»: в Египте смягчили карантин и ждут гостей

Египет ослабил карантинные ограничения и готов принимать туристов, передает АР.

С 27 июня в стране открылись кафе, клубы, спортзалы и театры после более чем трехмесячного запрета. Кроме того, разрешили посещать мечети и церкви, а еще отменили комендантский час в ночное время.

Такое решение приняли власти, несмотря на сохраняющуюся тенденцию к росту числа новых заболевших коронавирусом. Сообщается, что правительство пытается спасти египетскую экономику, которая сильно пострадала от эпидемии вируса.

Так, кафе могут заполнять помещения только на 25%, кальяны остаются под запретом и все еще нельзя проводить массовые религиозные службы в выходные дни.

Правительство планирует открыть некоторые туристические направления для международных чартерных рейсов. Речь идет о южной части Синайского полуострова, где расположен курорт Шарм-эль-Шейх, курортных зонах Красного моря Хургаде и Марса Аламе, а также Марса Матрухе на побережье Средиземного моря.

Национальный авиаперевозчик EgyptAir с 1 июля возобновит перелеты по более чем 29 международным направлениям: Европа, Африка, Ближний Восток, Северная Америка, Китай.

Отмечается, что экономика Египта сильно зависит от туризма – на его долю приходится около 12% ВВП. Поэтому власть боится, что долгий карантин принесет существенные экономические проблемы, потому как остановка авиации и закрытие отелей уже нанесли урон.

Добавим, что в Египте коронавирусом заразились 62 755 человек, из них 2620 – умерли. Но считается, что на самом деле заболевших куда больше – тестирований проводят немного.

Напомним, в Египте откроют только отели со специальными сертификатами, позволяющими принимать туристов во время эпидемии коронавируса.

Ранее были названы страны, которые готовы принять украинцев без ограничений на границе.


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Источник: https://apnews.com/2e332f5921458aaba0102669ff385700
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