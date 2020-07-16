Выборы в Беларуси: пошатнут ли Лукашенко протесты и как на происходящее реагировать Украине

В Беларуси бессменный президент Александр Лукашенко сделал все, чтобы намеченные на 9 августа выборы главы государства были "выборами без выбора". С какими сложностями он всё же может столкнуться? Как Украине реагировать на то, что происходит в Беларуси?

"Беларусь устала от Лукашенко"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает: "Александр Лукашенко, с одной стороны, успешно душит и давит всех и всё, что может помешать его переизбранию. Так что фактически переизбрание состоялось. Но главное начинается после выборов. И опытный Лукашенко это знает. Но он и никто в Беларуси не знает, что с этим главным делать".

Во-первых, отмечает аналитик, сложнейшая экономическая ситуация, усугубленная коронавирусом.

"Без внешней помощи не обойтись. Но всегда – и нынче особенно – финансовую помощь обкладывают политическими условиями. А Лукашенко очень не хочет попадать в зависимость от кого угодно", – подчеркивает Александр Кочетков.

Во-вторых, продолжает эксперт, имеется нависающий российский фактор.

"Владимир Путин "обнулился", у него развязаны руки и есть намерение усилить свое присутствие в постсоветских странах, в Беларуси – одной из первых. От Лукашенко ждут интеграции, то есть, растворения в российской военной программе. А это означает, что фактическая власть переместится из Минска в Москву. Понятно, что Лукашенко это не желает", – поясняет Александр Кочетков.

В-третьих – и в главных – Беларусь устала от Лукашенко, подчеркивает аналитик.

"Он не просто перестал восприниматься как спаситель Отечества, он перестал быть интересен, про него даже стали меньше шутить, – говорит Александр Кочетков. – Более того, Лукашенко перестал быть страшен, поэтому и – выдвижение жестких оппозиционеров, которых Лукашенко вынужден арестовывать, что популярности ему не добавляет. Поэтому после нарисованной и насчитанной победы Лукашенко рискует столкнуться с реальными протестами по поводу как внешней, так и внутренней политики. Причем, по самому неожиданному поводу".

Украине в этой ситуации эксперт советует не торопиться.

"Следует четко фиксировать всё происходящее на выборах в Беларуси, но – как элемент общей позиции демократических государств. В общем, поскольку у нас нет стратегической внешней политики, то лучше лишний раз промолчать, чем выглядеть неадекватно", – резюмирует Александр Кочетков.

"Лукашенко придется пойти на определенные уступки"

По мнению директора Украинского института политики (УИП) Руслана Бортника, в Беларуси сегодня просматривается элемент слабости действующего президента и риски стабильности для всей политической и социальной системы.

"Это связано с рядом факторов, – отмечает директор УИП. – Один из них – потеря прямой поддержки со стороны РФ. Россия не работает на этих выборах на поддержку оппонентов Лукашенко. Но и не поддерживает его самого".

Политика Лукашенко последних лет (лавирование между Востоком и Западом) очень напоминает Руслану Бортнику политику позднего Януковича.

"Янукович пришел во власть на одних лозунгах. Потом пошел на Запад, затем сделал разворот. И это в итоге разбалансировало его сторонников и всю политическую систему в Украине, – напоминает эксперт. – Вот так и подобные маневры Лукашенко в какой-то мере разбалансировали белорусскую политическую систему. Создали в ней дополнительные – и существенные – риски".

Без серьезной внешней поддержки, отмечает Руслан Бортник, обострилось противостояние среди белорусских элит.

"И впервые Лукашенко пришлось столкнуться с оппонентами в виде представителей своего же истеблишмента, – поясняет директор УИП. – С банкирами, с людьми, которые ранее были частью политической системы. С довольно таки системными и расчетливыми людьми, а не радикалами правого или левого толка, к которым он привык".

По мнению Руслана Бортника, всё это – на фоне усталости общества от неопределенности, на фоне коронавируса и экономической стагнации, – привело к усилению политконкуренции в белорусской системе, несмотря на доминирующую роль действующего президента.

"Вместе с тем, я не считаю, что перед белорусской системой сейчас стоит какой-то категорический вызов. Скорее всего, Лукашенко сохранит свой пост. Но ему придется пойти на определенные уступки как своей номенклатуре, так и, возможно (если придется искать поддержки той же РФ), на уступки российским политэлитам. Лукашенко сохранится в политической системе. Но, возможно, выйдет из этого противостояния значительно ослабленным", – резюмирует директор УИП.

"Победа Лукашенко – не самый плохой для Украины исход"

Аналитик, специалист по политическим и корпоративным коммуникациям Андрей Попов согласен с тем, что Лукашенко сделал всё, чтобы выборы были без выбора. Вернее – с единственным возможным исходом.

"Тем не менее, – отмечает эксперт, – эти выборы для него особенные. Ведь впервые против него играет как Запад, так и Кремль – Путин хочет ослабить позиции Лукашенко в рамках принуждения к большей интеграции. Хотя победа действующего президента практически обеспечена, кризис, коронавирус и козни одновременно с двух фронтов оставляют возможность для любого рода сюрпризов".

Из заявлений Лукашенко видно, что он боится, считает Андрей Попов. И за результат, и свою дальнейшую судьбу – впервые с 90-х.

"Что касается Украины – это не наша битва, – уверен аналитик. – Если там и победит какой-то другой кандидат, то он точно будет пророссийским. Более пророссийским, чем Лукашенко. Прозападные кандидаты на данный момент шансов практически не имеют. При всей противоречивости своей персоны, Лукашенко пытается соблюдать нейтралитет по истории с Донбассом и Крымом, сопротивляется интеграции в рамках "союзного государства" (считай "дезинтеграции" Беларуси). Так что его победа – не самый плохой для Украины исход".

Напомним, в Беларуси проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов: уже задержаны больше 70 человек.

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