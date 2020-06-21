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Главная Новости Мир Азия Японская авиакомпания заплатит 1,4 тыс. долларов помощи каждому сотруднику
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Японская авиакомпания заплатит 1,4 тыс. долларов помощи каждому сотруднику

Авиакомпания Japan Airlines решила поддержать материально своих сотрудников во время кризиса

сегодня, 08:40
Автор:

Сергей Медведев
Японская авиакомпания заплатит 1,4 тыс. долларов помощи каждому сотруднику

Сотрудники японского авиаперевозчика  Japan Airlines получат денежную помощь от руководства компании. Каждый сотрудник, а их в компании более 36 тыс., вправе рассчитывать на внеплановое вознаграждение, которое составит до 1,4 тыс. долларов. Считается, что пособие должно поддержать материальным образом сотрудников, которые пострадали во время эпидемии коронавируса. Причем, на доплату может рассчитывать любой сотрудник, которых насчитывается в штате авиаперевозчика более 36 тысяч человек.

Денежные выплаты работники компании получат уже в начале июля. Для того, чтобы высказать свою солидарность с работниками  Japan Airlines, глава компании и председатель правления  JAL  Ёсихару Уэки решил отказаться от своих летних премий и бонусов.

Отметим, что потери одной из крупнейших японских авиакомпаний  Japan Airlines в связи с пандемией коронавируса только за три месяца текущего года составили около 215 млн долларов. 

Согласно актуальным данным, за время распространения нового коронавируса, им заразились более 8,6 млн человек, около 460 тыс. случаев оказались смертельными.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Турции открывают свои границы для путешественников из 40 стран. В этот список попали и туристы из Украины.


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Источник: https://www.kyodonews.jp/english/
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