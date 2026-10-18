Ему пообещали миллионы за сперму, а вместо этого выманили 38 млн иен: невероятная афера в Японии

В Японии мужчина старше 70 лет стал жертвой необычной мошеннической схемы. Ему пообещали 9 млн иен (примерно 2,5 млн грн) за донорство спермы, но вместо вознаграждения он потерял около 38 млн иен (примерно 10,5 млн грн). Мошенники месяцами выманивали у него деньги, используя вымышленное юридическое сопровождение.

Мошенники обманом выманили у пожилого японца 38 млн иен, пообещав заплатить за донорство спермы. Фото: Mohamed_hassan / Pixabay

Как работала схема обмана

По данным полиции префектуры Миэ, мужчина живет в городе Судзука. В апреле 2026 года он познакомился с женщиной через социальные сети. Она предложила заплатить 9 млн иен, если он согласится предоставить сперму.

После предварительной договоренности женщина свела мужчину с людьми, которые представились её адвокатами. Они начали требовать деньги якобы за оформление соглашения о неразглашении информации и разблокировку банковского счета для перевода вознаграждения.

Мужчине приказывали покупать предоплаченные подарочные карты в магазинах и отправлять их коды. Он выполнял эти требования в течение нескольких месяцев, надеясь получить обещанные миллионы.

571 карта и десятки миллионов убытков

В общей сложности японец приобрел 571 подарочную карту в разных магазинах и передал мошенникам коды на сумму около 38 млн иен. Только после этого он заподозрил обман и обратился к настоящему адвокату. Тот объяснил, что мужчина стал жертвой мошенничества, и посоветовал обратиться в полицию.

Правоохранители расследуют дело как особый вид мошенничества. По предварительным данным, злоумышленники использовали метод, похожий на романтическое мошенничество: сначала установили доверительные отношения, а затем начали выманивать деньги под разными предлогами.

Эта история показывает, как мошенники используют личные чувства, доверие и надежду на значительное вознаграждение. Даже необычное предложение может стать частью продуманной схемы, если преступники постепенно убеждают человека выполнять их требования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что девушка миллионера тратит 16 тысяч долларов на необычный тампон: что он измеряет во время сна