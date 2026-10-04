Фото крокодила оказалось фейком: мужчине грозит до 10 лет заключения из-за ИИ

Обычное фото в мессенджере заставило власти Сингапура приступить к поискам крокодила в популярном водохранилище. Впоследствии выяснилось, что опасного животного на снимке никогда не было, а само изображение создали с помощью искусственного интеллекта.

Крокодил в воде. Иллюстративное фото: Abibniosky / Pixabay

Как фейковое фото привело к поискам

20 августа 30-летний мужчина прислал коллеге изображение, на котором якобы был замечен крокодил в водохранилище Пандан. Информация дошла до Национального агентства водных ресурсов PUB, решившего проверить сообщение.

К поискам подключились PUB и Национальное агентство парков Сингапура. Специалисты начали проверять территорию водохранилища, а Сингапурской ассоциации гребли и Сингапурской федерации каноэ рекомендовали временно приостановить занятия на водоеме.

В результате водные активности на этом объекте пришлось остановить на два дня. Впоследствии стало ясно, что крокодила в действительности не было, а фотография была создана искусственным интеллектом.

Почему мужчине грозит до 10 лет

После проверки полиция начала расследование. По данным следствия, мужчина удалил изображение и историю действий в приложении Gemini со своего телефона. Это послужило основанием для второго обвинения — в препятствовании правосудию.

Мужчине предъявили два обвинения: распространение ложного сообщения и препятствование осуществлению правосудия. Первое предусматривает до трех лет заключения, штраф до 10 тысяч сингапурских долларов или оба наказания. По второму обвинению может грозить до семи лет заключения.

Таким образом, максимальные сроки наказания по двум статьям вместе могут достигать 10 лет. В то же время дело не связано с отдельным законом, специально регулирующим использование ИИ. Речь идет о применении действующего законодательства после того, как фейковое изображение повлекло за собой реальные действия государственных служб.

Сам мужчина сообщил суду о намерении признать свою вину. Следующее судебное заседание назначено на 10 ноября.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что миллионы фанатов захотели сову, как у Гарри Поттера: чем закончилась эта мода