Гигантский сом под Японией: существо, которое столетиями обвиняли в разрушительных землетрясениях

Япония расположена в Тихоокеанском огненном кольце — зоне высокой сейсмической активности. Люди объясняли землетрясения мифами. Сначала виновниками считали драконов и змей, а с XVII века — гигантского сома по имени Намадзу.

Японская гравюра с изображением гигантского сома Намадзу, которого считали причиной землетрясений. Фото: Wikimedia Commons

Сом, который сотрясал землю

Согласно преданиям, Намадзу жил в подземных реках и морях. Когда он тёрся о камни или бил хвостом, земля начинала дрожать. Сдерживать рыбу должен был бог грома Такэмикадзути: он прижимал её голову огромным камнем канамэ-иси. В других преданиях упоминается меч бога.

Вершину камня, согласно легенде, можно увидеть возле святилища Касима-дзингу в регионе Канто. Когда же бог отвлекался или отправлялся на ежегодное собрание божеств, Намадзу мог пошевелиться — и вызвать землетрясение.

Почему именно сом стал символом катастроф

Изображения символических сомов в Японии известны с XV века. Вероятно, легенда возникла благодаря наблюдениям рыбаков, которые замечали необычное поведение этих рыб перед подземными толчками. Образ Намадзу сохранился даже в символике японской системы раннего предупреждения о землетрясениях.

Особенно популярным миф стал после землетрясения 1855 года в Эдо — нынешнем Токио. Катастрофа унесла, по оценкам, до 10 тысяч жизней, а вину за неё возложили на сома. Художники создали сотни гравюр намадзу-э, на которых рыба разрушала город или бог укрощал её.

Не только разрушитель

Намадзу олицетворял и yonaoshi — обновление мира и исправление общественной несправедливости. Землетрясение 1855 года сильно ударило по богатым кварталам и правительственному району, а восстановление города обеспечило работой бедных рабочих. На некоторых гравюрах сом даже разбрасывал золото среди людей. Так он стал символом страха, удачи и перераспределения богатства.

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