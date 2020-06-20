Индия и Китай обвинили друг друга в нарушениях на границе

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Татьяна Веремеева
Через день после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди попытался
преуменьшить значение столкновения в понедельник, в результате которого погибло
по меньшей мере 20 индийских солдат и более 70 получили ранения, его
правительство обвинило китайскую сторону в стремлении возвести сооружения прямо
за линией фактического контроля и отказало Индии в просьбе остановиться.
Правительство Индии заявило, что не допустит каких-либо односторонних
изменений спорной границы.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил индийские войска в
преднамеренной провокации в напряженном Гималайском районе. В серии твитов Чжао
сказал, что Долина Гальван находится на китайской стороне границы и что индийцы
с апреля в одностороннем порядке построили дороги, мосты и другие объекты в
этом регионе.
"Индийские войска пересекли линию фактического контроля и напали на
китайских офицеров и солдат, находившихся там для переговоров, вызвав
ожесточенные физические конфликты", – сказал Чжао Лицзянь. Китай не опубликовал
никаких данных о потерях своих войск.
В нескольких местах вдоль границы по прежнему происходят столкновения между
войсками, несмотря на переговоры между местными командирами о деэскалации.
Напомним, приграничный конфликт Индии и Китая не только потревожил старые
раны в отношениях двух стран, но и расставил много военно-политических
вопросов, касающихся других влиятельных государств. "Комментарии"
разбирались в возможных последствиях конфликта.
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