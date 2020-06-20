Индия и Китай обвинили друг друга в нарушениях на границе

Через день после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди попытался преуменьшить значение столкновения в понедельник, в результате которого погибло по меньшей мере 20 индийских солдат и более 70 получили ранения, его правительство обвинило китайскую сторону в стремлении возвести сооружения прямо за линией фактического контроля и отказало Индии в просьбе остановиться.



Правительство Индии заявило, что не допустит каких-либо односторонних изменений спорной границы.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил индийские войска в преднамеренной провокации в напряженном Гималайском районе. В серии твитов Чжао сказал, что Долина Гальван находится на китайской стороне границы и что индийцы с апреля в одностороннем порядке построили дороги, мосты и другие объекты в этом регионе.

"Индийские войска пересекли линию фактического контроля и напали на китайских офицеров и солдат, находившихся там для переговоров, вызвав ожесточенные физические конфликты", – сказал Чжао Лицзянь. Китай не опубликовал никаких данных о потерях своих войск.

В нескольких местах вдоль границы по прежнему происходят столкновения между войсками, несмотря на переговоры между местными командирами о деэскалации.

Напомним, приграничный конфликт Индии и Китая не только потревожил старые раны в отношениях двух стран, но и расставил много военно-политических вопросов, касающихся других влиятельных государств. "Комментарии" разбирались в возможных последствиях конфликта.

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