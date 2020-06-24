Индия приостанавливает деловые сделки с Китаем из-за роста напряженности на границе

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Татьяна Веремеева
Официальные лица западного индийского штата Махараштра заявили, что они
пересматривают соглашения с тремя китайскими компаниями, поскольку добиваются
ясности от индийского правительства о том, как оно планирует действовать. Об
это пишет CNN.
Предварительные договоренности были объявлены на прошлой неделе в рамках
инициативы местного правительства по оказанию помощи в восстановлении индийской
экономики от пандемии коронавируса. Рост в Индии замедлился задолго до кризиса,
и ВВП, по прогнозам, сократится в этом году впервые с 1979 года.
Индия импортирует из Китая больше товаров, чем из любой другой страны. Также
страны позволили друг другу улучшить качество технологических электростанций.
Китайские технологические гиганты вложили миллиарды долларов в крупнейшие
стартапы Индии, в то время как ее производители смартфонов доминируют на рынке соседней
страны.
Самая крупная бизнес-сделка, находящаяся под угрозой в Махараштре, – это
сделка с китайским автопроизводителем Great Wall Motors, который, по данным
индийских властей, договорился о партнерстве на сумму почти 500 млн долл. В
других сделках участвуют китайский промышленный производитель Hengli
Engineering и Пекинский автопроизводитель Foton Motor, который уже имеет
совместное предприятие с индийской компанией электрических автобусов PMI.
Официальные лица не раскрывают, какие еще индийские компании потенциально
пострадают. Многие местные фирмы представили сделки в Махараштре на прошлой неделе,
включая Varun Beverages, поставщика продуктов Pepsi в Индии, и Hiranandani
Group, известного девелопера недвижимости.
Напомним, приграничный конфликт Индии и
Китая не только потревожил старые раны в отношениях двух стран, но и расставил
много военно-политических вопросов, касающихся других влиятельных государств. "Комментарии"
разбирались в возможных
последствиях конфликта. Позже Индия и Китай обвинили друг друга в нарушениях
на границе.
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