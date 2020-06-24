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Индия приостанавливает деловые сделки с Китаем из-за роста напряженности на границе

Власти Индии заявили, что приостанавливают три сделки на сумму более 600 млн долл. с китайскими компаниями из-за смертельных столкновений на границе

сегодня, 19:50
Автор:

Татьяна Веремеева
Индия приостанавливает деловые сделки с Китаем из-за роста напряженности на границе

Официальные лица западного индийского штата Махараштра заявили, что они пересматривают соглашения с тремя китайскими компаниями, поскольку добиваются ясности от индийского правительства о том, как оно планирует действовать. Об это пишет CNN.

Предварительные договоренности были объявлены на прошлой неделе в рамках инициативы местного правительства по оказанию помощи в восстановлении индийской экономики от пандемии коронавируса. Рост в Индии замедлился задолго до кризиса, и ВВП, по прогнозам, сократится в этом году впервые с 1979 года.

Индия импортирует из Китая больше товаров, чем из любой другой страны. Также страны позволили друг другу улучшить качество технологических электростанций. Китайские технологические гиганты вложили миллиарды долларов в крупнейшие стартапы Индии, в то время как ее производители смартфонов доминируют на рынке соседней страны.

Самая крупная бизнес-сделка, находящаяся под угрозой в Махараштре, – это сделка с китайским автопроизводителем Great Wall Motors, который, по данным индийских властей, договорился о партнерстве на сумму почти 500 млн долл. В других сделках участвуют китайский промышленный производитель Hengli Engineering и Пекинский автопроизводитель Foton Motor, который уже имеет совместное предприятие с индийской компанией электрических автобусов PMI.

Официальные лица не раскрывают, какие еще индийские компании потенциально пострадают. Многие местные фирмы представили сделки в Махараштре на прошлой неделе, включая Varun Beverages, поставщика продуктов Pepsi в Индии, и Hiranandani Group, известного девелопера недвижимости.

Напомним, приграничный конфликт Индии и Китая не только потревожил старые раны в отношениях двух стран, но и расставил много военно-политических вопросов, касающихся других влиятельных государств. "Комментарии" разбирались в возможных последствиях конфликта. Позже Индия и Китай обвинили друг друга в нарушениях на границе.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/06/23/business/india-china-business-deals-intl-hnk/index.html
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