Ким Чен Ын набрал рекордный вес: что известно о самочувствии диктатора и его пристрастии к деликатесам

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын имеет серьезный избыточный вес, который уже перевалил за отметку в 140 килограммов. Несмотря на неутешительные прогнозы аналитиков по поводу генетической склонности лидера КНДР к опасным недугам, южнокорейские спецслужбы уверяют, что в настоящее время его физическое состояние остается стабильным. Об этом сообщает информационное агентство AFP, анализируя образ жизни и наследственность северокорейского диктатора.

Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Опасная наследственность и вредные привычки

Медицинские эксперты указывают на то, что глава КНДР находится в зоне высокого риска из-за специфического анамнеза его семьи. Он на протяжении многих лет страдает хроническим ожирением и не собирается отказываться от курения.

"Ким Чен Ын испытывает серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой на фоне лишнего веса и чрезмерного курения", — отмечают авторы материала AFP. Они напоминают, что такое поведение традиционно для руководящей династии Пхеньяна: "Его отец Ким Чен Ыр, а также дедушка Ким Ыр Сен тоже имели аналогичные проблемы с весом, злоупотребляли табаком и ушли из жизни именно из-за сердечных приступов".

Меню для диктатора: икра, омары и мраморное мясо

Важную роль в стремительном наборе веса играют и специфические гастрономические предпочтения северокорейского вождя. О кулинарных слабостях Ким Чен Ына в свое время рассказал экс-шеф-повар престижной ханойской гостиницы Metropole Пол Смарт, которой пришлось работать бок о бок с персональными поварами лидера во время его исторической встречи с президентом США в 2019 году.

"Председатель КНДР является настоящим гурманом и предпочитает исключительно дорогие продукты", — вспоминал Смарт особенности работы с северокорейской делегацией. По словам кулинара, в ежедневном рационе лидера всегда присутствуют самые изысканные блюда: "Он обожает черную икру, свежих омаров, фуа-гра, а также редкие и экзотические виды мяса".

Что говорят спецслужбы о реальном состоянии вождя

Несмотря на критические показатели весов и очевидные угрозы, Сеул пока не видит поводов для разговоров о недееспособности своего соседа. Южнокорейское разведывательное ведомство держит ситуацию под постоянным контролем.

"На сегодняшний день явных симптомов тяжелых заболеваний у Ким Чен Ына не зафиксировано", — отмечают аналитики Национальной разведывательной службы Южной Кореи. В ведомстве добавляют, что диктатор до сих пор способен переносить умеренные физические нагрузки: "Он без видимых усилий может самостоятельно бегать по лестнице, а за его ежедневным самочувствием круглосуточно следит персональная группа высококлассных медиков".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина из-за ситуации вокруг двух военнопленных из КНДР. Об этом сообщает Yonhap.