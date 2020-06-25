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Главная Новости Мир Азия Китай стягивает армию на границу с Индией
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Китай стягивает армию на границу с Индией

Китайская сторона строит лагерь на спорной границе с Индией

сегодня, 19:00
Автор:

Екатерина Белоброва
Китай стягивает армию на границу с Индией

Китай начал строительство военного лагеря в долине реки Галван, поблизости территории, из-за которой у него начался конфликт с Индией. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западные СМИ.

Издание опубликовало спутниковые снимки компании Maxar Technologies, на которых можно увидеть сооружение китайского военного лагеря на линии контроля вблизи спорного штата Кашмир. Еще неделю назад в этом районе не было военных объектов

В Индии говорят, что Китай строит военные сооружения на индийской территории, но Пекин считает этот район своим.


Отмечается, что к спорной границе Китай перебросил истребители, вертолеты, многофункциональные дроны и танки, которые могут вести боевые действия в горах. 

В свою очередь, Индия разрешила пограничникам открывать огонь на поражение, если возникнут стычки с китайскими военнослужащими на спорной границе.

Обострение в территориальном конфликте между Китаем и Индией, который длится еще с 1947 года, началось в мае этого года. В мае между китайскими и индийскими военными в спорном пограничном районе произошли столкновения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты попробовали проанализировать конфликт между Индией и Китаем и выяснить, как он отразится на геополитической обстановке.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kitay-styagivaet-voyska-spornoy-granitse-1593096796.html
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