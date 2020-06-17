Китай заявляет, что договорился с Индией о деэскалации пограничной ситуации

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Татьяна Веремеева
Китай и Индия договорились о деэскалации ситуации на своей границе в кратчайшие
сроки после столкновения между их войсками. Об этом сообщило в среду китайское
внешнеполитическое ведомство, передает Reuters.
Высокопоставленный китайский дипломат Ван И сказал министру иностранных дел
Индии Субраманьяму Джайшанкару во время телефонного разговора в среду, что
Индия должна строго наказать тех, кто несет ответственность за конфликт и
контролировать свои прифронтовые войска, говорится в заявлении китайского
министерства.
Китай и Индия обвинили друг друга в столкновениях в понедельник, в
результате которого погибли по меньшей мере 20 индийских солдат.
Отметим, отношения между Индией и Китаем стали сильно накаляться в последние несколько недель и сейчас страны на грани военного конфликта. Столкновения военных на спорной приграничной территории впервые за 45 лет закончились жертвами, что в свою очередь еще больше накалило ситуацию. Власти обеих стран говорят, что ситуация под контролем, но переговоры пока не принесли конкретных результатов. В то же время мировое сообщество обеспокоено противостоянием между двумя крупнейшими ядерными странами Азии.
Ранее "Комментарии" писали, в условиях распространения пандемии
коронавируса Covid-19 Индия пострадала от еще одной масштабной проблемы в
стране — вторжения
пустынной саранчи. От насекомых страдает также соседний Пакистан.
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