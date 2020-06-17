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Главная Новости Мир Азия Китай заявляет, что договорился с Индией о деэскалации пограничной ситуации
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Китай заявляет, что договорился с Индией о деэскалации пограничной ситуации

Китай заявляет, что Индия должна взять на себя ответственность за конфликт и контролировать своих военных

сегодня, 22:52
Автор:

Татьяна Веремеева
Китай заявляет, что договорился с Индией о деэскалации пограничной ситуации

Китай и Индия договорились о деэскалации ситуации на своей границе в кратчайшие сроки после столкновения между их войсками. Об этом сообщило в среду китайское внешнеполитическое ведомство, передает Reuters.

Высокопоставленный китайский дипломат Ван И сказал министру иностранных дел Индии Субраманьяму Джайшанкару во время телефонного разговора в среду, что Индия должна строго наказать тех, кто несет ответственность за конфликт и контролировать свои прифронтовые войска, говорится в заявлении китайского министерства.

Китай и Индия обвинили друг друга в столкновениях в понедельник, в результате которого погибли по меньшей мере 20 индийских солдат.

Отметим, отношения между Индией и Китаем стали сильно накаляться в последние несколько недель и сейчас страны на грани военного конфликта. Столкновения военных на спорной приграничной территории впервые за 45 лет закончились жертвами, что в свою очередь еще больше накалило ситуацию. Власти обеих стран говорят, что ситуация под контролем, но переговоры пока не принесли конкретных результатов. В то же время мировое сообщество обеспокоено противостоянием между двумя крупнейшими ядерными странами Азии.

Ранее "Комментарии" писали, в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 Индия пострадала от еще одной масштабной проблемы в стране — вторжения пустынной саранчи. От насекомых страдает также соседний Пакистан.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-india-china-call/china-says-it-has-agreed-with-india-to-de-escalate-border-situation-idUSKBN23O1O3
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