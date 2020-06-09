КНДР прекращает все переговоры с Южной Кореей

Правительство КНДР решило прекратить все контакты с южнокорейской стороной. На такой шаг власти пошли после того, как активисты-южане забросали территорию Северной Кореи агитационными листовками. Пхеньян не видит смысла в каких-либо переговорах и приостанавливает общение с Сеулом по всем существующим каналам связи.

"Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", - сказано в сообщении агентства ЦТАК.

Все линии коммуникации отключат 9 июня в полдень по местному времени.

"Нынешние меры являются шагом первого этапа после принятия решения о полном блокировании всех пространств для контакта с элементами Южной Кореи и ликвидации ненужных вещей", - отмечается в сообщении агентства.

Отмечается, что перекрытие линий коммуникации не последнее из ограничений, которые Северная Корея намерена предпринять в отношении южного соседа.

Как сообщал портал "Комментарии", через несколько часов после появления северокорейского диктатора Ким Чен Ына на публике, на границе между охранными постами КНДР и Южной Кореей произошла перестрелка.

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