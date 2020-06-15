КНДР пригрозила войной Южной Корее

Власти Северной Кореи намереваются наказать Южную Корею за антикоммунистические листовки, которые были сброшены на территорию КНДР. За пропаганду подобного рода придется расплатится, считают в правительстве КНДР. Такое мнение содержится в статье ведущей северокорейской газеты "Нодон синмун".

"Безжалостные ответные действия будут продолжаться. Наша непобедимая революционная мощная армия отомстит за наш народ, который стал злее, чем когда-либо", - сказано в материале. Отмечается, что готовность народа и солдат КНДР к действиям демонстрирует общую "нетерпимость к оскорблениям достоинства высшего руководства".

Примечательным является тот факт, что статья в ведущем национальном издании вышла в день 20-й годовщины декларации, принятой 15 июня 2000 года во время первого в истории межкорейского саммита. Вместе с тем, ранее КНДР уже прекратила все коммуникации с Сеулом, в Северной Корее заявили, что дальнейшие переговоры бессмыслены. Власти КНДР считают, что Южная Корея довела их отношения до "крайней точки", а переговоры между странами вызывают "лишь разочарование".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", правительство КНДР решило прекратить все контакты с южнокорейской стороной. На такой шаг власти пошли после того, как активисты-южане забросали территорию Северной Кореи агитационными листовками. Пхеньян не видит смысла в каких-либо переговорах и приостанавливает общение с Сеулом по всем существующим каналам связи.

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