"Мы слышали, что в Японии наказания мягкие": туристы признались, зачем пошли на ограбление

Иностранные туристы прилетели в Японию, но их путешествие очень быстро превратилось в криминальную историю. Уже на следующий день по прибытии они, по данным следствия, проникли в дом в Токио и похитили ценные вещи.

Полиция Японии расследует серию ограблений, в которых подозревают иностранных туристов. Фото: Matcha_neko / Pixabay

Первое ограбление

Двое граждан Чили прибыли в Японию 21 августа. На следующий день они отправились в район Ота в Токио, где начали искать дом для ограбления.

Мужчины обратили внимание на дом после того, как увидели, что его житель сел в автомобиль и уехал. Когда стало ясно, что внутри никого нет, они разбили окно и проникли в дом.

Оттуда туристы вынесли трое дорогих наручных часов, другие ценные вещи и около 200 евро наличными. Общая стоимость похищенного составила около 7,9 млн иен (около 2,25 млн грн).

Откуда взялась такая идея

В ходе допроса один из подозреваемых рассказал, почему они решили заниматься ограблениями в Японии. По его словам, еще в Чили они слышали, что за подобные преступления в стране назначаются легкие наказания.

Именно эта информация, как заявил задержанный, стала одной из причин, по которой мужчины решили рискнуть. В то же время японское законодательство предусматривает наказание за воровство, которое в отдельных случаях может достигать 10 лет лишения свободы.

На одном преступлении не остановились

После первого ограбления мужчины, по данным следствия, продолжили действовать. 25 августа они совершили ограбление магазина дорогих часов в Токио, после чего отправились в Осаку. Там подозреваемые были задержаны в арендованном жилье. Правоохранители также установили, что похищенные вещи планировали переправить за границу.

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