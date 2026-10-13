Нападают на людей, грабят дома и ничего не боятся: японский город терроризирует банда обезьян

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Сергій Кречмаровський
Японский городок Югавара в префектуре Канагава столкнулся с необычной проблемой: стая агрессивных обезьян нападает на людей, проникает в дома и портит имущество. Животные настолько привыкли к присутствию людей, что почти не реагируют даже на сирены скорой помощи.
Японские макаки на фото напоминают о проблеме агрессивных обезьян, которые проникают в дома и нападают на жителей японского городка. Фото: Pixabay
По данным SoraNews24, особую обеспокоенность вызывает стая из примерно 20 японских макак, которую связывают с 6054 инцидентами только за 2025 год. Ранее обезьяны уже встречались в окрестностях города, но нынешнее поведение стало серьезной проблемой.
В прошлом месяце мужчина старше 40 лет подвергся нападению макаки и получил укус. По информации издания, это был первый известный случай укуса человека обезьяной в этом городе. Причины внезапной агрессии животных пока остаются неясными.
Специалисты предполагают, что макаки могли начать прятаться в заброшенных домах вместо привычных деревьев. В 2024 году в Югаваре насчитали 433 пустых дома. Сокращение населения Японии оставляет все большее количество таких зданий, которые могут становиться убежищем для диких животных.
Местный центр контроля за обезьянами установил GPS-трекеры на двух самцов, возглавляющих стаю. Это помогает отслеживать передвижение животных и направлять специальные группы для их отпугивания с помощью петард.
Однако ситуация угрожает не только безопасности жителей. Югавара известна горячими источниками, традиционными японскими отелями и осенним сбором апельсинов, поэтому местные жители опасаются, что туристы начнут обходить городок стороной.
Если отпугивание не поможет, стаю могут официально признать неконтролируемой. В таком случае рассмотрят отлов животных и прекращение существования стаи.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о городе на высоте 5100 метров без водопровода и отопления, где тысячи людей рискуют жизнью ради золота.