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Нападают на людей, грабят дома и ничего не боятся: японский город терроризирует банда обезьян

Стая из 20 японских макак спровоцировала тысячи инцидентов, а местные жители опасаются за свою безопасность и будущее туристического бизнеса

13 октября 2026, 11:31
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Сергій Кречмаровський

Японский городок Югавара в префектуре Канагава столкнулся с необычной проблемой: стая агрессивных обезьян нападает на людей, проникает в дома и портит имущество. Животные настолько привыкли к присутствию людей, что почти не реагируют даже на сирены скорой помощи.

Нападают на людей, грабят дома и ничего не боятся: японский город терроризирует банда обезьян

Японские макаки на фото напоминают о проблеме агрессивных обезьян, которые проникают в дома и нападают на жителей японского городка. Фото: Pixabay

По данным SoraNews24, особую обеспокоенность вызывает стая из примерно 20 японских макак, которую связывают с 6054 инцидентами только за 2025 год. Ранее обезьяны уже встречались в окрестностях города, но нынешнее поведение стало серьезной проблемой.

Первый случай укуса человека

В прошлом месяце мужчина старше 40 лет подвергся нападению макаки и получил укус. По информации издания, это был первый известный случай укуса человека обезьяной в этом городе. Причины внезапной агрессии животных пока остаются неясными.

Специалисты предполагают, что макаки могли начать прятаться в заброшенных домах вместо привычных деревьев. В 2024 году в Югаваре насчитали 433 пустых дома. Сокращение населения Японии оставляет все большее количество таких зданий, которые могут становиться убежищем для диких животных.

Как город борется со стаей

Местный центр контроля за обезьянами установил GPS-трекеры на двух самцов, возглавляющих стаю. Это помогает отслеживать передвижение животных и направлять специальные группы для их отпугивания с помощью петард.

Однако ситуация угрожает не только безопасности жителей. Югавара известна горячими источниками, традиционными японскими отелями и осенним сбором апельсинов, поэтому местные жители опасаются, что туристы начнут обходить городок стороной.

Если отпугивание не поможет, стаю могут официально признать неконтролируемой. В таком случае рассмотрят отлов животных и прекращение существования стаи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о городе на высоте 5100 метров без водопровода и отопления, где тысячи людей рискуют жизнью ради золота.



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Источник: https://soranews24.com/2026/10/13/town-in-kanagawa-struggling-with-violent-gang-of-monkeys/
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