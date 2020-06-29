Наводнение в Индии: более миллиона пострадавших

Сильные муссонные проливные дожди привели к масштабному наводнению в индийском штате Ассам. Более миллиона человек вынуждены были оставить свои дома из-за подтоплений. Не обошлось и без человеческих жертв, сообщают власти штата.

"Два человека утонули за последние сутки и более одного миллиона человек пострадали, ситуация с наводнением становится критичнее с каждым часом", - сказано в заявлении правительства.

Разлив одной из крупнейших рек в мире - Брахмапутры, привел к затоплению около 2 тыс. деревень.Под водой оказался национальный парк Казиранга, где обитают редкие носороги. Федеральное управление Индии по водным ресурсам прогнозирует, что в ближайшее время уровень воды будет повышаться, поскольку метеорологи ожидают увеличение осадков в ближайшие три дня.

В пострадавший от наводнения штат направлены спасатели и военизированные формирования, которые займутся ликвидацией последствий стихийного бедствия. Военные также будут следить за соблюдением социальной дистанции в новосозданных убежищах.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины выделил 754 млн грн из резервного фонда для оказания помощи жителям западных областей, пострадавших от наводнений. Об этом стало известно в ходе заседания правительства. Как заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, деньги выделяются на борьбу с последствиями чрезвычайной ситуации на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей.

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