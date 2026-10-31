Одна маленькая ложь обернулась невероятным подарком: что получила туристка в японском отеле

Иногда маленькая хитрость оборачивается неожиданными последствиями. Американка Донья Рахими отправилась в Японию со своим парнем Ником, чтобы отпраздновать первую годовщину отношений. Во время бронирования отеля она решила немного приукрасить правду, но даже представить не могла, чем это закончится.

Иллюстративное фото современного гостиничного номера. Фото: Pixabay / hshotels

Пара ежегодно путешествует по новым местам на деньги, заработанные во время летней работы в Англии. В Японии влюбленные хотели попробовать пожить в традиционной японской гостинице — рёкане. Из-за ограниченного бюджета они забронировали самый дешевый номер всего на одну ночь.

Маленькая ложь с большими последствиями

Оформляя бронирование, Донья указала, что они с Ником приехали в свадебное путешествие. Женщина рассчитывала получить небольшой комплимент от персонала — например, шоколад или романтическую композицию из полотенец. Ранее она слышала, что туристы иногда используют такой прием, но сама долго не решалась на подобную хитрость.

Когда пара поздно вечером добралась до гостиницы, сотрудники вручили им поздравительную открытку и сообщили, что повысили категорию номера. Вместо скромного помещения с традиционными матрасами для сна туристы получили огромные апартаменты с тремя отдельными комнатами и обычными кроватями.

Подарок вызвал неожиданное чувство вины

Сначала Донья была в восторге: такой номер пара не могла бы себе позволить. Но вскоре радость сменилась неловкостью. Женщина задумалась, не стоит ли признаться персоналу, что они с Ником не женаты.

Она даже посоветовалась с родными и подругой во время видеозвонка. В итоге пара решила ничего не объяснять и насладиться неожиданным подарком. Туристы провели ночь в просторном номере, воспользовались онсэнами и гостиничными халатами.

Перед отъездом Донья оставила сотрудникам благодарственную записку и шоколад. По её словам, эта остановка стала главным впечатлением всей поездки по Азии. При этом повторять подобный прием она другим не советует: женщине повезло, но она не хочет, чтобы из-за таких хитростей гостиницы несли убытки.

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