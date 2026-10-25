"Подарок от Бога": смертельно больной японец нашел на улице 22 млн иен и поплатился за это

Житель Японии оказался в центре судебного разбирательства после неожиданной находки, которую сам назвал "подарком от Бога". Незадолго до этого 43-летний мужчина узнал, что рак, находившийся в ремиссии, вернулся. По словам врачей, ему оставалось жить всего два-три месяца. Вскоре после страшного диагноза судьба преподнесла ему неожиданный сюрприз.

Японские иены напоминают о необычной истории мужчины, который нашел на улице 22 млн иен и оказался в центре судебного разбирательства. Фото: Maccabee / Pixabay

Нашел сумку с миллионами

Инцидент произошел 5 марта в городе Сэндай. Сотрудники службы перевозки наличных забирали деньги из игрового центра и случайно оставили сумку на улице. В ней было 22 млн иен (примерно 18,5 млн грн). Мужчина обнаружил сумку по дороге из больницы, сначала прошел мимо, но затем вернулся и решил забрать деньги себе.

Японец объяснил в суде, что воспринял находку как подарок от Бога. В течение следующих четырех с половиной месяцев он потратил около 18 млн иен (примерно 15,1 млн грн). Деньги пошли на лечение рака, путешествие по Японии и отдых во Вьетнаме.

Прокуратура требует год тюрьмы

Мужчину задержали через четыре с половиной месяца после находки. На первом судебном заседании он признал свою вину. Прокуратура назвала его поступок крайне эгоистичным и потребовала приговорить его к году лишения свободы. Защита попросила назначить условное наказание, подчеркнув тяжелое психологическое состояние подсудимого после известия о рецидиве болезни.

Страховая компания уже возместила службе перевозки наличных потерянную сумму. Теперь мужчина возвращает деньги страховщикам ежемесячными платежами по 30 тыс. иен (примерно 25 тыс. грн). При таком графике полное погашение долга займет десятилетия. Приговор по делу должны объявить 6 ноября 2026 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о невероятной афере в Японии