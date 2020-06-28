Тунис открыл границы для туристов

Трехмесячный карантин, который был введен в Тунисе из-за пандемии коронавируса, окончен. Власти страны сняли ограничения на посещения иностранными туристами. Возобновляется также авиасообщение. Таким образом правительство открыло туристический сезон. Однако попасть в страну могут не все - въезд на курорты позволят путешественникам только со стран, которые есть в списке "зеленых" или "оранжевых" по уровню заболеваемости COVID-19.

"Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов", - подтвердил министр туризма страны Мухаммед Али Туми.

В то же время, иностранцам из "оранжевых" зон необходимо будет иметь справку об отсутствии коронавируса. Гражданам из "красных" зон въезд в страну разрешен не будет.

Отметим,что Украину занесли в "красную зону" из-за показателей заболеваемости COVID-19, который составляет выше 40 случаев в сутки на 100 тысяч населения.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Туниса развернули роботов для обеспечения карантина в страны и предотвращения распространения коронавируса. В серии видеороликов, которые были широко распространены в социальных сетях, к тунисцам обратились автомобили с дистанционным управлением, спрашивающие, знают ли они о правилах карантина.

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