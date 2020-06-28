kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.06.2020

BTC/USD

9059.39

ETH/USD

221.78

LTC/USD

41.39

НБУ 28.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Азия Тунис открыл границы для туристов
commentss НОВОСТИ Все новости

Тунис открыл границы для туристов

Тунис открывает туристический сезон, однако с ограничениями

сегодня, 08:27
Автор:

Сергей Медведев
Тунис открыл границы для туристов

Трехмесячный карантин, который был введен в Тунисе из-за пандемии коронавируса, окончен. Власти страны сняли ограничения на посещения иностранными туристами. Возобновляется также авиасообщение. Таким образом правительство открыло туристический сезон. Однако попасть в страну могут не все - въезд на курорты позволят путешественникам только со стран, которые есть в списке "зеленых" или "оранжевых" по уровню заболеваемости COVID-19.

"Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов", - подтвердил министр туризма страны Мухаммед Али Туми.

В то же время, иностранцам из "оранжевых" зон необходимо будет иметь справку об отсутствии коронавируса.  Гражданам из "красных" зон въезд в страну разрешен не будет.

Отметим,что  Украину занесли в "красную зону" из-за показателей заболеваемости COVID-19, который составляет выше 40 случаев в сутки на 100 тысяч населения. 

Как сообщал портал "Комментарии", власти Туниса развернули роботов для обеспечения карантина в страны и предотвращения распространения коронавируса. В серии видеороликов, которые были широко распространены в социальных сетях, к тунисцам обратились автомобили с дистанционным управлением, спрашивающие, знают ли они о правилах карантина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/27/c_139171147.htm
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!