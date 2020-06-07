В Японии изобрели плавательные маски от коронавируса

Ученые Японии разработали маску для плавания, которая должна защищать от заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun.

Инновационная плавательная маска по форме напоминает обычную медицинскую маску, однако имеет жесткое ребро посередине лица и изготавливается из поливинилхлорида. Форма маски позволяет сохранять воздух внутри нее, и не мешает плавать. Правда в таких масках пловцам не рекомендуют соревноваться на скорость.

Придумал такую маску бывший профессиональный пловец Дзюнъе Нисигава.

Маску в большинстве случаев используют тренеры и инструкторы по плаванию, поскольку во время тренировок они вступают в контакт с детьми. Упаковка из десяти масок обойдется примерно в 270 долларов. Отмечается, что лишь за два месяца в Японии было продано 16 тыс. таких наборов и спрос на них все увеличивается.





Как сообщал портал "Комментарии", компания Adidas выпустила защитные маски для лица. В компании утверждают, что маски препятствуют передаче бактерий, несмотря на то, что их покрытие не соответствует стандарту медицинской маски. Материал легко моется и сушится, благодаря чему удобный для ежедневного использования.

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