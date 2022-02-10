"Думаете, мы шутим?": Россия и Беларусь начали масштабные военные учения вблизи украинской границы

Россия и Беларусь в четверг, 10 февраля, начнут 10-дневные совместные военные учения. Об этом сообщает The Guardian.

На спутниковом снимке видно возможное размещение ракет и ракетных установок к юго-западу от Ельска в Беларуси - The Guardian

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов в среду, 9 февраля, прибыл в Белоруссию для наблюдения за учебами.

Россия перебросила в Белоруссию до 30 тыс. военнослужащих, два батальона зенитно-ракетных систем С-400 и многочисленные истребители для совместных учений с белорусской армией. Спутниковые снимки показывают, что большая часть оборудования была перемещена в места вблизи границы с Украиной.

Как сообщается, на этой неделе президент России Владимир Путин заявил французскому Эммануэлю Макрону, что войска покинут Беларусь после завершения учений 20 февраля. Даже если это произойдет, учения показывают, что белорусский диктатор Александр Лукашенко является твердым союзником в политике Путина по отношению к Украине.

"Лукашенко не сможет противостоять тому, чтобы предоставить белорусскую территорию для любых целей, которые нужны России, будь то марш, используя белорусские военные объекты, авиабазы, возможно даже систему противовоздушной обороны", – сказал белорусский политолог Артем Шрайбман.

Когда Россия впервые вторглась в Украину в 2014 году, Лукашенко оставался придирчиво нейтральным, несмотря на то, что Беларусь и Россия теоретически являются частью одного "Союзного государства". Он отказался признать аннексированный Крым территорией России и поддерживал теплые отношения с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

Конфиденциально он сказал Порошенко, что не позволит использовать территорию Беларуси Россией для какого-либо нападения на Украину. Когда в 2019 году был избран Владимир Зеленский президентом Украины, Лукашенко снова протянул руку дружбы.

"У вас никогда не было проблем с территории Белоруссии и с Белоруссией, у вас их никогда не будет. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными из ваших поклонников и партнеров", – сказал Лукашенко Зеленскому в октябре 2019 года.

Затем, в августе 2020 года, в Беларуси вспыхнули массовые протесты, когда Лукашенко объявил победу на сфальсифицированных президентских выборах. Протестное движение было в нескольких шагах от свержения его режима, но Лукашенко возобновил контроль с помощью разгона.

Промолчав несколько дней, Кремль решил поддержать своего союзника, предложив Лукашенко поддержку и финансовую поддержку, поскольку большинство западных стран ввели санкции и отказались признать результаты выборов.

"Россия медленно пытается получить цену за эту поддержку, и мы видим, как Лукашенко делает вещи, против которых он всегда сопротивлялся", – сказал Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в Беларуси.

Объявление об обучении, которое произошло после того, как Россия уже начала собирать войска вблизи украинской границы, было признаком желания Лукашенко поддержать Москву. За последние недели он сделал несколько демонстративных заявлений, чтобы доказать, что его лояльность не вызывает сомнений.

"Для Запада важно утопить русско-украинское братство в крови. Как бы кому это ни нравилось, мы вернем Украину в нашу славянскую лоту", – сказал Лукашенко две недели назад, выступая в своем ежегодном обращении перед многотысячной аудиторией.

На этой неделе в интервью прокремлевского телеведущего Владимира Соловьева Лукашенко пошел дальше, сказав, что если Украина начнет наступление на Донбасс, он отправит белорусские войска воевать вместе с российскими, чтобы отразить атаку.

"Белорусская армия будет действовать точно так же, как и российская, это будет общий ответ. Думаете, мы сегодня шутим на южной границе?" — спросил он, ссылаясь на общие тренировки. Также Лукашенко недавно предложил разместить российское ядерное оружие в Белоруссии.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия начала масштабные военные учения, несмотря на заявление не проводить маневры.

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