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Недилько Ксения
Соединенные Штаты Америки готовятся принять первую за последние годы партию белорусского калийного импорта. Ожидается, что судно с грузом в объеме 30 тысяч тонн пришвартуется в порту Нового Орлеана уже 14 октября. Это событие стало возможным после того, как Вашингтон приступил к смягчению экономических ограничений против калийного сектора Минска, введенных в 2021 году. Главным условием для такого шага американской стороны стало освобождение белорусским режимом части политических заключенных, передает Financial Times.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Обосновывая этот шаг, американский лидер подчеркнул, что продукция из Беларуси будет "стоить значительно дешевле канадской". На сегодняшний день именно Канада покрывает около 80% потребностей США в импортном калии, однако торговые отношения между Вашингтоном и Оттавой находятся в достаточно напряженном состоянии.
Несмотря на оптимизм Белого дома, профильные эксперты настроены скептически по поводу способности Минска быстро потеснить конкурентов.
Они напоминают, что из-за действующих санкций Европейского Союза Минск полностью потерял доступ к своему кратчайшему морскому маршруту — литовскому порту Клайпеда. Как следствие, белорусским поставщикам приходится транспортировать продукцию через российские порты, что существенно удорожает логистику.
Нынешняя партия в 30 тысяч тонн скорее символическая и незначительная, если сравнивать ее с 5,6 миллиона тонн калия, которые американский бизнес приобрел за рубежом в прошлом году. Впрочем, возобновление торговли с Минском происходит в критический момент. На мировом рынке фиксируется серьезный дефицит удобрений, спровоцированный обострением конфликта на Ближнем Востоке и логистическим кризисом вокруг Ормузского пролива.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Лукашенко забыл предупреждение Зеленского и включил ретрансляторы для российских БПЛА.