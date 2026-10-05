Лукашенко налаживает связи с Трампом: какое соглашение было заключено

Соединенные Штаты Америки готовятся принять первую за последние годы партию белорусского калийного импорта. Ожидается, что судно с грузом в объеме 30 тысяч тонн пришвартуется в порту Нового Орлеана уже 14 октября. Это событие стало возможным после того, как Вашингтон приступил к смягчению экономических ограничений против калийного сектора Минска, введенных в 2021 году. Главным условием для такого шага американской стороны стало освобождение белорусским режимом части политических заключенных, передает Financial Times.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

"Мы готовим масштабное соглашение о закупке белорусских удобрений", — объявил в сентябре президент США Дональд Трамп.

Обосновывая этот шаг, американский лидер подчеркнул, что продукция из Беларуси будет "стоить значительно дешевле канадской". На сегодняшний день именно Канада покрывает около 80% потребностей США в импортном калии, однако торговые отношения между Вашингтоном и Оттавой находятся в достаточно напряженном состоянии.

Несмотря на оптимизм Белого дома, профильные эксперты настроены скептически по поводу способности Минска быстро потеснить конкурентов.

"Беларусь вряд ли сможет оперативно увеличить объемы экспорта и предложить более выгодные цены, чем Канада", — отмечают аналитики рынка.

Они напоминают, что из-за действующих санкций Европейского Союза Минск полностью потерял доступ к своему кратчайшему морскому маршруту — литовскому порту Клайпеда. Как следствие, белорусским поставщикам приходится транспортировать продукцию через российские порты, что существенно удорожает логистику.

Нынешняя партия в 30 тысяч тонн скорее символическая и незначительная, если сравнивать ее с 5,6 миллиона тонн калия, которые американский бизнес приобрел за рубежом в прошлом году. Впрочем, возобновление торговли с Минском происходит в критический момент. На мировом рынке фиксируется серьезный дефицит удобрений, спровоцированный обострением конфликта на Ближнем Востоке и логистическим кризисом вокруг Ормузского пролива.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Лукашенко забыл предупреждение Зеленского и включил ретрансляторы для российских БПЛА.