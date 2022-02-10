Начало военных учений Беларуси с РФ: растет ли риск вторжения в Украину

Россия и Беларусь в четверг, 10 февраля, начали 10-дневные совместные военные учения.

В Беларуси стартовали военные учения с РФ - фото: 24 канал

Они вызывают резонное беспокойство из-за наращивания российских войск на границах Украины и опасений потенциального вторжения.

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" риски, которые несут эти учения, а также собственно украино-белорусские отношения.

Цель здесь – не только военные тренировки, но и расширение разнообразных аспектов влияния на ситуацию

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает эти учения элементом психологического давления со стороны РФ на страны НАТО, которые являются соседями Беларуси, а также на Украину.

пытается продемонстрировать, что РФ должна быть в нем заинтересована. Пытается показать свою способность отыгрывать серьезную политическую игру. Но на самом деле Лукашенко сегодня стал не столько "хромой уткой" (президентом, мало влияющим на ситуацию, фактически – уходящим), сколькой уткой, которая пасется в кремлевском дворе. И это тоже важно понимать", – подчеркивает Евгений Магда. "Цель здесь – не только военные тренировки, но и расширение разнообразных аспектов влияния на ситуацию. Напомню о подозрениях, что именно белорусские хакеры совершили в середине января атаку на сайты украинских государственных органов. Еще один момент — Лукашенко своими агрессивными заявлениями в адрес Украины

Он также обращает внимание, что в 2021 году существенно вырос товарооборот между Беларусью и Украиной. Причем для Украины негативное сальдо составило около 3 миллиардов долларов. Именно настолько больше мы покупаем у Беларуси.

"То есть, фактически спонсируем Лукашенко и его власть. И это делает двухсторонние отношения диалектичными, гибридными, – поясняет эксперт. – С одной стороны, официальные Киев и Минск обмениваются негативными заявлениями, с другой – белорусские битум, электроэнергия, нефтепродукты активно продаются в Украину. А Лукашенко обещает прекратить их продавать в случае войны между Украиной и РФ, которую, по его мнению, может спровоцировать лишь Украина".

Украина готова к любым провокациям, и мы рассмотрели все сценарии, которые могут произойти

Эксперт по безопасности, ведущий "Чрезвычайно. LIVE" на телеканале LIVE Алексей Павловский подчеркивает:

"То, что на границе с Украиной собираются российские и белорусские войска – не новость. Они постоянно там собираются, проводят какие-то учения и так далее. Но наши пограничники и ВСУ всегда готовы к этому. И знают возможные планы действий Москвы и Минска. Уверен, что Украина готова к любым провокациям, что мы рассмотрели все сценарии, которые могут произойти".

К тому же, отмечает эксперт, наши западные партнеры, особенно американцы, уже предупредили, что если РФ под каким угодно предлогом вторгнется в Украину – это обернется для агрессора тяжелейшими последствиями, включая огромные санкции.

"Так что войны, скорее всего, не будет. И уж точно открыто наступать РФ на Украину не станет, в том числе со стороны Беларуси. Возможно, будут какие-то провокации со стороны ОРДЛО. Но не открытая российская агрессия. Это не поддержат ни россияне, ни белорусы. Так что видим просто игру мускулами, которая завершится обычными учениями", – резюмирует Алексей Павловский.

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