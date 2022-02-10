Начало военных учений Беларуси с РФ: растет ли риск вторжения в Украину

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Елизавета Черных
Россия и Беларусь в четверг, 10 февраля, начали 10-дневные совместные военные учения.
В Беларуси стартовали военные учения с РФ - фото: 24 канал
Они вызывают резонное беспокойство из-за наращивания российских войск на границах Украины и опасений потенциального вторжения.
Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" риски, которые несут эти учения, а также собственно украино-белорусские отношения.
Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает эти учения элементом психологического давления со стороны РФ на страны НАТО, которые являются соседями Беларуси, а также на Украину.
Он также обращает внимание, что в 2021 году существенно вырос товарооборот между Беларусью и Украиной. Причем для Украины негативное сальдо составило около 3 миллиардов долларов. Именно настолько больше мы покупаем у Беларуси.
"То есть, фактически спонсируем Лукашенко и его власть. И это делает двухсторонние отношения диалектичными, гибридными, – поясняет эксперт. – С одной стороны, официальные Киев и Минск обмениваются негативными заявлениями, с другой – белорусские битум, электроэнергия, нефтепродукты активно продаются в Украину. А Лукашенко обещает прекратить их продавать в случае войны между Украиной и РФ, которую, по его мнению, может спровоцировать лишь Украина".
Эксперт по безопасности, ведущий "Чрезвычайно. LIVE" на телеканале LIVE Алексей Павловский подчеркивает:
К тому же, отмечает эксперт, наши западные партнеры, особенно американцы, уже предупредили, что если РФ под каким угодно предлогом вторгнется в Украину – это обернется для агрессора тяжелейшими последствиями, включая огромные санкции.
Ранее на портале "Комментарии" — на фоне информации о подготовке РФ к вторжению Зеленский обратился к бизнесу.
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