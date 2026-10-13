ИИ подверг подростка опасности: спасатели не могли добраться до него даже на вертолете

Искусственный интеллект может помогать планировать путешествия, но слепое доверие к его рекомендациям иногда оборачивается серьезной опасностью. В Канаде 16-летний подросток отправился в горный поход по маршруту, созданному с помощью ИИ, и в итоге оказался в ловушке на крутом скалистом склоне.

Иллюстрация к истории о подростке, которого ИИ завёл на опасный горный склон. Фото: Andysonic777 / Wikimedia Commons / CC BY 3.0

Опасный маршрут на горе

Инцидент произошел на горе Краун-Маунтин в канадской провинции Британская Колумбия. Подросток воспользовался маршрутом, который предложил искусственный интеллект, однако путь привел его к опасному участку вблизи скалолазного маршрута, известного как Widowmaker.

Парень оказался на склоне, с которого не мог самостоятельно выбраться. По словам руководителя поисковой операции Пола Марки, подросток очень опасался за свою жизнь. Спасателям понадобилось около трех часов, чтобы согласовать план помощи.

Почему не смог помочь даже вертолет

Место, где застрял турист, было настолько опасным, что пилоты не могли безопасно подвести вертолет для эвакуации. Поэтому спасатели организовали наземную операцию: с помощью веревочной страховки они добрались до парня, снабдили его дополнительным защитным снаряжением и переместили в место, откуда его можно было безопасно эвакуировать.

По стечению обстоятельств, в тот же день неподалеку завершилось обучение спасателей по сертификации. Это могло стать дополнительным преимуществом во время операции.

Не первый опасный случай из-за ИИ

Происшествие на Краун-Маунтине – не единственный случай, когда рекомендации искусственного интеллекта усложнили поход. Приблизительно за месяц до этого трое туристов вблизи горы Шаста в Калифорнии также воспользовались помощью Google Gemini при планировании поездки. Среди рекомендаций чат-бота был совет взять меньше пищи и воды, чем нужно. В результате запланированная восьмичасовая прогулка превратилась в многодневную чрезвычайную ситуацию.

Специалисты советуют не полагаться исключительно на ИИ при планировании походов. Для прокладки маршрутов лучше использовать специализированные приложения AllTrails, CalTopo и Gaia GPS, а также предварительно проверять сложность и безопасность выбранного пути.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как мужчина спросил ИИ, как похудеть, и тот помог сбросить 16 кг