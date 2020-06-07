Китай раздаст вакцину против коронавируса всему миру

Правительство Китая готово поделиться вакциной от коронавируса со всем миром, после того, как все клинические испытания будут закончены. Об этом заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

Чиновник подтвердил, что все обязательства Пекина, которые взял на себя председатель КНР Си Цзиньпин, будут выполнены. Напомним, что лидер КНР выступил с заявлением касательно коронавируса на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

На сегодняшний день в разработке вакцины и исследований методов противодействия пандемии задействованы тысячи китайских вирусологов и инфекционистов. КНР располагает несколькими видами прототипов вакцин, часть из которых уже проходит клинические испытания. Основными критериями будущего лекарства являются безопасность, эффективность и доступность. В то же время чиновник призвал другие страны к большей консолидации усилий, поскольку пандемия является всеобщей проблемой.

"Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин. Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах", — добавил министр.

Тем временем портал "Комментарии" уже сообщал, что с 1 июня в Греции стартует общенациональная вакцинация населения от COVID-19, для чего будут использовать прививку БЦЖ с целью защитить население от заражения новым типом вируса. На такой шаг пошло национальное агентство по лекарственным средствам.

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