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Китай раздаст вакцину против коронавируса всему миру

В Китае проходят клинические испытания вакцины от коронавируса, которой власти готовы поделиться

сегодня, 13:23
Автор:

Сергей Медведев
Китай раздаст вакцину против коронавируса всему миру

Правительство Китая готово поделиться вакциной от коронавируса со всем миром, после того, как все клинические испытания будут закончены. Об этом заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

Чиновник подтвердил, что все обязательства Пекина, которые взял на себя  председатель КНР Си Цзиньпин, будут выполнены. Напомним, что лидер КНР выступил с заявлением касательно коронавируса на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

 На сегодняшний день в разработке вакцины и исследований методов противодействия пандемии задействованы тысячи китайских вирусологов и инфекционистов. КНР располагает несколькими видами прототипов вакцин, часть из которых уже проходит клинические испытания. Основными критериями будущего лекарства являются безопасность, эффективность и доступность. В то же время чиновник призвал другие страны к большей консолидации усилий, поскольку пандемия является всеобщей проблемой.

"Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин. Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах", — добавил министр.

Тем временем портал "Комментарии" уже сообщал, что с 1 июня в Греции стартует общенациональная вакцинация населения от COVID-19, для чего будут использовать прививку БЦЖ с целью защитить население от заражения новым типом вируса. На такой шаг пошло национальное агентство по лекарственным средствам.


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Источник: http://politics.people.com.cn/n1/2020/0607/c1001-31737925.html
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