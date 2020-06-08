Китайцы отправятся на поиски инопланетян

Китайцы будут искать инопланетян с помощью огромного радиотелескопа. Полноценно запустить его в работу планируют уже в сентябре. Об этом сообщает издание Engadget.

Гигантский сферический телескоп ввели в эксплуатацию еще в январе этого года. Но чтобы получить сигналы из далеких галактик, его еще необходимо усовершенствовать и модернизировать.

Размеры аппарата и правда впечатляют. Его диаметр - 500 метров. При этом он оснащен сверхчувствительными датчиками. Если внеземные цивилизации существуют и они посылают какие-либо сигналы в космос, то эта аппаратура точно сможет их уловить, уверены китайские ученые. К началу осени они планируют полностью оснастить радиотелескоп всем необходимым и взяться всерьез за поиски пришельцев.

Руководитель научной группы Чжан Тонцзе говорит, что исследование космических сигналов никак не повлияет на другие космические исследовательские миссии. Их сворачивать не будут.

"Пока мы имеем некоторые интересные сигналы, но, скорее всего, они не могут свидетельствовать о наличии внеземного разума", - говорит Тонцзе.

Зачастую сигналы, которые получают ученые из космоса, это радиосигналы от пульсаров либо же случайные быстрые радиовсплески.

Ранее, напомним, в NASA опубликовали несколько видео, на которых изображены НЛО, с которым довелось повстречаться американским военным. Некоторым из роликов больше 10 лет, но ученые до сих пор не знают, с чем пришлось иметь дело военным. От такого просто мороз по коже.

Фото: Xinhua





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