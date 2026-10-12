Китай отреагировал на "энергетическое перемирие" Трампа между Украиной и Россией

Китай прокомментировал объявленное президентом США Дональдом Трампом "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией. В Пекине заявили, что поддерживают мирное урегулирование войны, отметив необходимость диалога и переговоров.

Мао Нин

О позиции китайских властей сообщила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин во время брифинга 12 октября. По ее словам, подход Пекина к российско-украинской войне остается неизменным: Китай считает переговоры единственным реальным путём для окончания конфликта.

"Позиция Китая относительно кризиса в Украине является последовательной и четкой. Мы всегда считали, что диалог и переговоры — единственный жизнеспособный путь разрешения кризиса, и поддерживаем все усилия, способствующие миру", — заявила Мао Нин.

Что известно об энергетическом перемирии

Накануне Дональд Трамп заявил о немедленном начале "энергетического перемирия" между Украиной и Россией. По его словам, стороны якобы согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заявление американского лидера стало для Киева неожиданной новостью. Несмотря на это, Украина подтвердила готовность воздерживаться от атак на российские энергетические объекты, если Москва будет действовать зеркально.

Однако, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Россия нарушила договоренность уже в первые часы. Вечером 11 октября он заявил о российском ударе по ТЭЦ-5 в Харькове. В противоположность этому, Зеленский указал, что Украина не наносила удары по энергообъектам в РФ в ночь на 12 октября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США пригрозили Драпатому из-за ударов по РФ.