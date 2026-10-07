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Китай впервые прокомментировал вспышку чумы в России: какое обещание получили в Москве

Пекин впервые прокомментировал ситуацию вокруг смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области

7 октября 2026, 13:20
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Клименко Елена

Китай впервые официально отреагировал на информацию о возможном случае легочной чумы в российской Сибири. В Пекине заявили, что поддерживают связь с Москвой по предотвращению и контролю инфекционных заболеваний. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь. Его слова прозвучали в ответ на вопрос, передала ли Россия китайской стороне информацию о ситуации в Иркутской области.

Китай впервые прокомментировал вспышку чумы в России: какое обещание получили в Москве

Фото: из открытых источников

"Китай и Россия поддерживают тесную коммуникацию и сотрудничество в сфере профилактики и контроля инфекционных заболеваний, в том числе чумы", — сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Заявление Пекина прозвучало после смерти 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного научно-исследовательского института. Женщина скончалась 2 октября от пневмонии неустановленного происхождения. После этого около 200 человек, которые могли с ней контактировать, попали под медицинское наблюдение.

В то же время, утверждение о подтвержденной чуме пока не имеет официального подтверждения. Российский Роспотребнадзор заявляет, что исследования не обнаружили у пациентки возбудителей, связанных с ее профессиональной деятельностью. По данным Reuters, среди контактных лиц случаи чумы также не зафиксированы.

Отдельное внимание привлекает то, что у российских и китайских специалистов уже есть опыт совместной работы в сфере реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. В сентябре в Иркутске завершилось совместное с КНР обучение, посвященное чрезвычайным ситуациям и контролю распространения инфекций в приграничных регионах.

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