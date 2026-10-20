Китай заставляет Украину уступить Путину: в Пекине ошеломили заявлением об условии для мира

Китай призывает возобновить диалог и пойти на взаимные уступки по урегулированию войны России против Украины. В Пекине считают, что одним из главных препятствий на пути к миру остается нехватка доверия между сторонами конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время пресс-конференции с главой МИД Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой в Софии.

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По словам китайского дипломата, диалог и консультации необходимы для преодоления разногласий и поиска путей завершения войны. Он подчеркнул, что без возобновления доверия достичь мирного урегулирования будет сложно.

"В современном мире наибольшей проблемой является нехватка доверия", — заявил Ван И, комментируя войну России против Украины и конфликты на Ближнем Востоке.

Глава китайского внешнеполитического ведомства заверил, что Пекин прилагает усилия для содействия мирному урегулированию. Он призвал все стороны не отказываться от переговоров, сохранять уверенность в возможности достижения договоренностей и искать точки понимания.

По словам Ван И, Китай выступает за взаимопонимание и взаимные уступки, которые, по его мнению, должны помочь восстановить доверие и создать условия мира.

В то же время, в заявлении китайского министра не уточняется, каких именно уступок Пекин ожидает от Украины и России и как должны выглядеть конкретные договоренности.

Ван Й также заявил, что Китай продолжит выполнять международные обязательства и играть роль в урегулировании международных кризисов и конфликтов. Однако конкретных новых шагов по прекращению российской агрессии во время пресс-конференции он не назвал.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к взаимному энергетическому перемирию с Россией, но отметил необходимость защитить украинскую критическую инфраструктуру. Если США ожидают, что Украина не будет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на атаки РФ, Вашингтон должен предоставить Киеву дополнительные противоракеты. Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.