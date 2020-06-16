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Главная Новости Мир Китай Конфликт между Индией и Китаем привел к десяткам жертв военных
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Конфликт между Индией и Китаем привел к десяткам жертв военных

На китайско-индийской границе произошли ожесточенные бои с жертвами впервые с 1962 года

сегодня, 21:57
Автор:

Екатерина Белоброва
Конфликт между Индией и Китаем привел к десяткам жертв военных

В результате вооруженного конфликта между пограничниками Китая и Индии на государственных границах, погибли 20 индийских солдат. Об этом сообщает издание The Guardian.

Индийские военные заявили о том, что вечером 15 июня между ними и военными Китая произошла "насильственная схватка".

"В течение нескольких часов, вплоть до полуночи, между двумя сторонами происходили ожесточенные столкновения, в качестве оружия использовались камни и железные прутья, хотя выстрелов не было", - говорится в сообщении.

Изначально военные сообщили, что китайские военные убили двух индийских солдат и офицера.

Однако позже в Вооруженных силах Индии сообщили, что еще 17 военных "получили серьезные ранения при исполнении служебных обязанностей на линии соприкосновения, а также подверглись воздействию низких температур в высокогорной местности и погибли от полученных ран".

Китайские официальные лица сообщили, но не подтвердили, что десятки солдат КНР также были убиты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая массовая драка между индийскими и китайскими солдатами на границе произошла еще в начале мая, что дало начало эскалации конфликта.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/jun/16/india-says-soldiers-killed-on-disputed-himalayan-border-with-china
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