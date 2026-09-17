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Пекин бросил вызов санкциям США: Китай сделал заявление после решения Конгресса

В Пекине заявили, что торговые отношения Китая с другими странами не должны зависеть от давления Вашингтона

17 сентября 2026, 15:25
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Кравцев Сергей

Китай выступил против нового пакета американских санкций, направленного против России и стран, продолжающих покупать российские энергоносители. В Пекине заявили, что такие ограничения не должны вмешиваться в торговые отношения Китая с другими государствами.

Пекин бросил вызов санкциям США: Китай сделал заявление после решения Конгресса

Китай. Фото: из открытых источников

Как сообщает Anadolu, соответствующее заявление 17 сентября сделал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, Китай строит экономическое и торговое сотрудничество на принципах равенства и взаимной выгоды.

"Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно нарушаться под давлением какой-либо третьей стороны", — заявил дипломат.

В китайском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули неприятие экстерриториальной юрисдикции и односторонних санкций, которые, по позиции Пекина, не имеют оснований в международном праве и не опираются на мандат Совета Безопасности ООН.

Заявление прозвучало после того, как Палата представителей США 16 сентября одобрила масштабный санкционный законопроект против России. Документ получил 262 голоса против 159 и теперь направляется на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее его поддержал Сенат.

Законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривает новые ограничения против российских чиновников, банков, энергетического сектора и судов так называемого "теневого флота". Кроме того, президент США получает полномочия вводить пошлины до 100% против стран, закупающих российскую нефть и газ или способствующих обходу санкций.

Таким образом, заявление Пекина прозвучало на фоне расширения американских инструментов экономического давления на Россию и ее торговых партнеров. Китай при этом прямо дал понять, что не считает внешнее давление основанием для изменения своей торговой политики.

Также издание "Комментарии" сообщало – санкции Грема уже пугают союзников РФ: кто сделал жесткое заявление в адрес США.



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Источник: https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-pushes-back-against-us-russia-sanctions-bill-says-bilateral-ties-should-not-be-disrupted/4059725
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