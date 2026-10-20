Китайские власти пока не располагают информацией, которой могли бы поделиться относительно возможной встречи лидеров КНР, США и России для обсуждения завершения войны в Украине. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на брифинге, отвечая на вопросы журналистов издания Bloomberg.

Мао Нин

Представитель МИД Китая спросили, считает ли Пекин приемлемым такой саммит и может ли подтвердить сообщение о возможных переговорах президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

"Пока у меня нет никакой информации, которой можно поделиться", — коротко ответила Мао Нин.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что инициатором возможной встречи стал Путин. По информации издания, Кремль стремится договориться о прекращении войны в Украине на собственных условиях. Переговоры могут состояться 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Государственный секретарь США Марк Рубио прямо не подтвердил, что встреча готовится. Однако он заявил, что Вашингтон стремится к завершению войны между Украиной и Россией. По его словам, переговоры по возможному саммиту уже проходили, однако об их результатах он не сообщил. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков также подтверждал, что возможность такой встречи обсуждали. Однако, по его словам, конкретных договоренностей пока нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на " энергетическое перемирие " Трампа между Украиной и Россией.