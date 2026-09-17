Си Цзиньпин исчез после визита в Индию: что известно об его "тяжелом инсульте"



















Глава КНР Си Цзиньпин досрочно покинул саммит БРИКС в Индии, после чего перестал появляться на публике. Это послужило поводом для новой волны предположений о состоянии здоровья китайского лидера. В соцсетях и отдельных авторитетных СМИ заявляют, что во время пребывания в Дели он мог перенести инсульт.

Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Си Цзиньпин прибыл в Индию впервые за семь лет, чтобы принять участие в 18-м саммите БРИКС. Однако 13 сентября он покинул Дели раньше других лидеров. Китайское Министерство иностранных дел заявило, что глава государства завершил участие в саммите и отправился домой.

Дополнительное внимание привлек видео с церемонии открытия встречи. На кадрах видно, как премьер-министр Индии Нарендра Моди прерывает речь и спрашивает Си, все ли хорошо. Китайский лидер отвечает кивком, после чего к нему подходят помощники.

Именно этот эпизод стал одним из поводов к распространению слухов. Китайские журналисты позже объясняли ситуацию якобы проблемой с наушником для синхронного перевода.

Первые заявления об инсульте появились вскоре после саммита. В частности, представитель незарегистрированной Китайской демократической партии Се Ваньцзюнь, утверждал, что Си Цзиньпин перенес тяжелый ишемический инсульт и был срочно доставлен в Пекин.

"При посадке в самолет Си Цзиньпин едва шел, его шаги были неуверенными, тело неоднократно наклонялось влево", — заявил Ваньцзюнь.

Эту версию подхватили отдельные американские медиа, в том числе Independent. Однако эти утверждения не подтверждены китайскими властями, независимыми врачами или надежными источниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Си Цзиньпин показательно отказал Путину на БРИКС.