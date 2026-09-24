Си Цзиньпин обозначил Трампу условия нового диалога: что заявил

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Вашингтон с государственным визитом и еще до начала переговоров с Дональдом Трампом сделал показательное заявление о будущем отношений двух крупнейших экономик мира.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В письменном обращении после прибытия в США Си заявил, что Китай и Соединенные Штаты должны быть "партнерами, а не соперниками". По его словам, национальное возрождение Китая и стремление Трампа сделать Америку снова великой не обязательно противоречат друг другу – напротив, эти цели могут развиваться параллельно.

Китайский лидер призвал Вашингтон и Пекин двигаться навстречу друг другу и формировать более стабильные отношения. В предложенной им формуле сотрудничество должно оставаться основой взаимодействия, конкуренция – иметь определенные пределы, а разногласия – решаться через переговоры.

Заявления прозвучали на фоне сохраняющихся противоречий между двумя странами. Среди наиболее чувствительных тем остаются торговля, передовые технологии и искусственный интеллект, Тайвань, а также более широкий вопрос стратегического влияния США и Китая.

Сам визит Си уже стал необычным по дипломатическим меркам. Трамп лично встретил китайского лидера у борта самолета на авиабазе Эндрюс. Такой формат приема заранее был обозначен Белым домом как часть программы государственного визита.

После встречи у трапа Трамп отдельно прокомментировал свое решение выйти встречать Си. По словам президента США, китайская сторона должна ценить такой жест, поскольку, как он выразился, речь идет о "чрезвычайных" людях.

Визит Си рассчитан на несколько дней. Переговоры лидеров проходят в момент, когда Вашингтон и Пекин одновременно пытаются удерживать торговые договоренности от нового витка конфликта и продолжают конкурировать в стратегически важных сферах.

Таким образом, первые сигналы из Вашингтона выглядят примирительно, однако конкретное содержание договоренностей должно определиться непосредственно за столом переговоров.

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