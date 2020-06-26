США ограничивают выдачу виз китайским чиновникам из-за автономии Гонконга

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в пятницу, что Соединенные Штаты вводят визовые ограничения для должностных лиц Китайской коммунистической партии, которые считаются ответственными за ограничение свобод в Гонконге.



Этот шаг США сделали в преддверии заседание парламента Китая на следующей неделе, на котором, как ожидается, будет принято новое законодательство о национальной безопасности для Гонконга. Решения Китая встревожили иностранные правительства и активистов в специальном административном районе.

Визовые ограничения США распространяются на "нынешних и бывших должностных лиц Китайской коммунистической партии, которые, как полагают, несут ответственность или причастны к подрыву высокой степени автономии Гонконга", сказал Помпео, не называя этих лиц.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп ответил на новое законодательство Китая, объявив о процессе ликвидации особого экономического режима, который позволил Гонконгу остаться мировым финансовым центром.

Заявление Помпео представляет собой первый конкретный шаг США в ответ на действия Китая.

Риторика США против Пекина усилилась во время предвыборной кампании Трампа. Опросы общественного мнения показали, что избиратели все больше выступают против Китая, особенно на фоне распространения пандемии коронавируса, который начался в этой стране.

Помпео заявил, что Китай активизировал усилия по подрыву автономии Гонконга посредством принятия соответствующего законодательства и оказания давления на местные власти с целью ареста активистов движения "За демократию" и дисквалификации кандидатов в депутаты от движения "За демократию".

Ожидается, что закон будет принят директивным органом парламента Китая на трехдневном заседании, которое начнется в воскресенье.

Ранее "Комментарии" писали, что Китай одобрил план, который позволит захватить власть в Гонконге.

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