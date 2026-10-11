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Увидела, как работники мерзнут по дороге на работу, и купила им BMW: поступок бизнесвумен поразил сеть

Руководительница решила облегчить ежедневные поездки сотрудниц в холодную погоду

11 октября 2026, 10:15
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Сергій Кречмаровський

Китайская бизнесвумен удивила пользователей сети необычным подарком для своих работниц. Обладательница ресторанной сети Ма Яньли приобрела двум сотрудницам новые BMW стоимостью около 45 тысяч долларов каждая. Причиной такого решения стали трудности, с которыми они сталкивались по дороге на работу зимой.

Увидела, как работники мерзнут по дороге на работу, и купила им BMW: поступок бизнесвумен поразил сеть

Новые автомобили BMW стали необычным подарком китайской бизнесвумен. Фото: adymyabya / Pixabay

Почему руководительница решила подарить автомобили

Ма Яньли около 20 лет работает в ресторанном бизнесе и управляет сетью заведений, специализирующихся на говяжьем хот-поте. Прошлой зимой она увидела, как одна из работниц Ли Цзе приехала на работу на электроскутере. После поездки на холоде у женщины покраснело лицо, посинели уши, а руки замерзли от ветра.

Эта ситуация заставила бизнесвумен задуматься над тем, насколько тяжело сотрудникам добираться на работу в холодную погоду. Она решила, что люди, много лет добросовестно работающие в ее компании, заслуживают более комфортных условий.

Подарок, которого работницы не ожидали

24 сентября Ма привезла нескольких сотрудников в автосалон BMW. Там двум работницам вручили автомобили стоимостью около 300 тысяч юаней каждый. Ли Цзе получила белый BMW, а Лю Иньин – серый. Машины приобрели за полную стоимость, а автомобиль Ли в тот же день зарегистрировали на ее имя.

Руководитель пояснила, что обе женщины заслужили подарки благодаря усердной работе и высоким результатам. Она также подчеркнула, что успех компании зависит от совместных усилий всей команды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как можно заснуть и получить 14 тысяч долларов: в Японии провели самые странные соревнования года



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Источник: https://www.scmp.com/news/people-culture/trending-china/article/3370117/china-boss-gifts-top-employees-new-bmws-protect-them-harsh-weather-commutes
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