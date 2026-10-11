В Гонконге возросло количество случаев обезьяньей оспы: больные пользовались приложениями для знакомств

В Гонконге растет количество случаев обезьяньей оспы (mpox). С августа там обнаружили 21 заражение – это 70% от всех случаев, зарегистрированных в городе в течение 2026 года. Центр здравоохранения ужесточает профилактические меры и призывает людей с повышенным риском инфицирования вакцинироваться.

В Гонконге растет число случаев оспы обезьян: медики призывают людей из групп риска вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. Фото: mariohagen / Pixabay

По официальным данным, более половины пациентов, обнаруженных в последние месяцы, пользовались приложениями для знакомств, чтобы находить случайных сексуальных партнеров. Некоторые больные после диагноза не могли связаться с новыми знакомыми. Это затрудняло отслеживание контактов и меры по сдерживанию инфекции.

Новый случай обнаружили у 29-летнего мужчины. Сначала у него появилась сыпь на ягодице, впоследствии – на конечностях, также возникли лихорадка и увеличение лимфатических узлов. Медики заметили симптомы во время выездной вакцинации 8 октября и организовали госпитализацию. Анализ подтвердил mpox, состояние пациента стабильное.

В общей сложности с 2022 года в Гонконге зарегистрировали 114 случаев, из них 90 местных и 24 завезены. Все пациенты были мужчинами. Большинство из 21 больного, обнаруженного с августа, не были вакцинированы. Генетический анализ выявил совпадения между некоторыми образцами вируса, что может свидетельствовать об общем источнике заражения.

В начале октября количество введенных вакцин выросло более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом сентября. Медики советуют людям с повышенным риском избегать опасных сексуальных контактов и вакцинироваться. Среди симптомов mpox – сыпь, лихорадка, озноб, усталость, боли в мышцах и увеличенные лимфоузлы. При их появлении следует обратиться к врачу.

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