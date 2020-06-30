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В Китае нашли новый вирус, который может обернуться пандемией - The Guardian

Новый штамм свиного гриппа может легко размножаться в клетках человека

сегодня, 08:37
Автор:

Виолетта Комаровская
В Китае нашли новый вирус, который может обернуться пандемией - The Guardian

Ученые обнаружили в Китае новый тип свиного гриппа G4. Он высокоинфекционен, может размножаться в клетках человека и имеет пандемический потенциал, - пишет The Guardian, ссылаясь на исследование научного журнала PNAS

Новый штамм - это мутация гриппа H1N1, который спровоцировал эпидемию в 2009 году. Его обнаружили после того, как взяли около тридцати тысяч мазков у свиней на китайских скотобойнях. Это делали в течение восьми лет - с 2011 по 2018 год. В результате, выделить удалось 179 вирусов свиного гриппа. Большая часть из них была нового типа. 

"Вирус обладает теми признаками, которые  свидетельствуют о его способности к заражению людей", - сделали вывод ученые из Китайского центра контроля и профилактики заболеваний. 

К слову, иммунитет, который обретает человек, переболев сезонным гриппом, никак не защищает от нового штамма G4. 

Исследователи также взяли анализы у работников ферм, где был обнаружен новый штамм свиного гриппа. Оказалось, что им переболел  каждый десятый сотрудник. В их крови обнаружили антитела. 

Пока ученыене нашли  ответ на главный вопрос - передается ли вирус от человека к человеку, или заразиться им можно лишь от животных. Вместе с тем, исследователи призывают усилить меры безопасности на свиных фермах.

"Это исследование - еще одно напоминание о том, что в мире постоянно существует риск возникновения новых зоонозных возбудителей. Животные на фермах, с которыми люди контактируют более тесно, чем с дикими, могут вполне стать источником пандемического вируса", - подытожил руководитель кафедры ветеринарной медицины университета в Кембридже Джеймс Вуд. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что миссия ВОЗ отправиться в Китай искать настоящую причину возникновения коронавируса COVID-19. 


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/jun/30/new-swine-flu-with-pandemic-potential-identified-by-china-researchers
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