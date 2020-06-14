В Китае новая вспышка COVID-19: причиной стало открытие продовольственных рынков

За прошедшие сутки в Китае обнаружены 57 новых активных случаев заражения коронавирусом (38 внутри страны, 19 ввезенных из-за границы), а также 9 бессимптомных носителей. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Госкомитет здравоохранения в Пекине.

Так, 14 июня Национальная комиссия здравоохранения зарегистрировала 57 новых случаев COVID-19, 36 из них связаны со вспышкой на оптовом рынке продовольствия в Пекине.

Рынок был закрыт 13 июня, а в 11 соседних жилых кварталах введен жесткий карантин. Это первые новые подтвержденные случаи в столице Китая за более чем 50 дней.

Китай не причисляет к общей статистики случаи бессимптомного течения болезни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Евросоюз готов открыть границы для въезда украинцев после карантина. Среди критериев попадания в список одобрения Европейского союза будет количество заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения, а также динамика распространения пандемии Covid-19 и реакция страны на борьбу с болезнью. Среди прочего системы тестирования и мониторинга, отчетность, лечение и отслеживание контактов заболевших.

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