kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.06.2020

BTC/USD

9474.71

ETH/USD

238.31

LTC/USD

44.94

НБУ 13.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Китай В Китае произошел масштабный взрыв бензовоза: десять погибших, более ста раненых (ФОТО, ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае произошел масштабный взрыв бензовоза: десять погибших, более ста раненых (ФОТО, ВИДЕО)

В результате сильного взрыва бензовоза в Китае рухнули здания, в Сети появились кадры с места ЧП – видны клубы черного дыма и разрушения

сегодня, 18:10
Автор:

Таисия Ерохина
В Китае произошел масштабный взрыв бензовоза: десять погибших, более ста раненых (ФОТО, ВИДЕО)

В Китае взорвался бензовоз на автомагистрали Нинбо-Тайчжоу-Вэньчжоу в провинции Чжэцзян, что в восточной части страны. Об этом сообщает South China Morning Post.

Взрыв топливного танкера произошел на шоссе в субботу днем. Число погибших с 4 возросло до 10, уже известно о более 120 раненых. Но спасательные работы продолжаются.

Кроме того, от силы взрыва разрушились здания. В частности, рухнули несколько домов и заводов.

Предварительное расследование показало, что взрыв произошел, когда водитель грузовика, перевозившего топливо из Нинбо в Вэньчжоу, выезжал на скоростную автомагистраль и столкнулся с другим авто.


Полиция сообщила, что раненые госпитализированы, а причина взрыва расследуется.

В кадрах, размещенных в Сети, видны клубы густого черного дыма и несколько горящих автомобилей.

Как рассказал СМИ житель Чэнь Юньгуй, инцидент произошел около 17:40 вечера, а сила взрыва привела к обрушению ветротурбинной установки. Еще один свидетель заявил, что взрыв был настолько велик, что весь город мог его услышать.

"Окна домов поблизости были разбиты", - сказал он.


Сообщается, что ЧП стало одним из самых смертоносных в Китае за последние несколько месяцев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв: опубликованы фото и видео.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.scmp.com/news/china/society/article/3088952/least-10-dead-highway-tanker-truck-blast-china
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!