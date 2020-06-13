В Китае произошел масштабный взрыв бензовоза: десять погибших, более ста раненых (ФОТО, ВИДЕО)

В Китае взорвался бензовоз на автомагистрали Нинбо-Тайчжоу-Вэньчжоу в провинции Чжэцзян, что в восточной части страны. Об этом сообщает South China Morning Post.

Взрыв топливного танкера произошел на шоссе в субботу днем. Число погибших с 4 возросло до 10, уже известно о более 120 раненых. Но спасательные работы продолжаются.

Кроме того, от силы взрыва разрушились здания. В частности, рухнули несколько домов и заводов.

Предварительное расследование показало, что взрыв произошел, когда водитель грузовика, перевозившего топливо из Нинбо в Вэньчжоу, выезжал на скоростную автомагистраль и столкнулся с другим авто.





Полиция сообщила, что раненые госпитализированы, а причина взрыва расследуется.

В кадрах, размещенных в Сети, видны клубы густого черного дыма и несколько горящих автомобилей.

Как рассказал СМИ житель Чэнь Юньгуй, инцидент произошел около 17:40 вечера, а сила взрыва привела к обрушению ветротурбинной установки. Еще один свидетель заявил, что взрыв был настолько велик, что весь город мог его услышать.

"Окна домов поблизости были разбиты", - сказал он.





Сообщается, что ЧП стало одним из самых смертоносных в Китае за последние несколько месяцев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что возле офиса Медведчука в Киеве прогремел взрыв: опубликованы фото и видео.

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