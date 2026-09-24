«Деньги есть, но есть условие»: почему фон дер Ляйен сделала жесткий сигнал Зеленскому

Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением о поддержке Украины, а также увеличением производства противобаллистической защиты и увеличения военной помощи Украине. Также она напомнила, что в этом году Украине все еще доступно 37 миллиардов евро европейской помощи. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Эксперт напомнил, что эти 37 миллиардов евро – это гораздо больше, чем дефицит бюджета, о котором говорили президент и премьер-министр Украины. Если бы Украина получила эти средства, у нас не было бы проблем с бюджетом.

"Президент Еврокомиссии очень толсто намекнула, что увеличение европейской поддержки зависит от прогресса в голосовании за реформы в Верховной Раде. За этими вежливыми словами кроется плохо скрытое раздражение поведением украинской стороны, которая пытается получить деньги без принятия законов, ограничивающих возможности воровать деньги из бюджета", – отметил обозреватель.

По его словам, сейчас коалиция СН/ОПЗЖ проваливает закон о независимой экспертизе, чтобы дела НАБУ разваливались в судах. Коррупционеры используют экспертизу для затягивания судебных процессов и платят экспертам, чтобы экспертиза не состоялась или состоялась уже после того, как дело закроют, потому что истекли сроки рассмотрения.

"Урсула фон дер Ляйен прекрасно понимает, почему правящая коалиция не принимает этот закон и, мне кажется, она просто шокирована, что страна в войне нуждается в средствах, но верхушка не готова ограничить коррупционеров и принимать законы, которые позволят привлечь тех, кто ворует наши деньги к ответственности", — отметил он.

Он отмечает, досадно, что дошли до публичных заявлений о необходимости реформ. Это означает, что все способы дипломатии были исчерпаны.

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