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Кравцев Сергей
Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением о поддержке Украины, а также увеличением производства противобаллистической защиты и увеличения военной помощи Украине. Также она напомнила, что в этом году Украине все еще доступно 37 миллиардов евро европейской помощи. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников
Эксперт напомнил, что эти 37 миллиардов евро – это гораздо больше, чем дефицит бюджета, о котором говорили президент и премьер-министр Украины. Если бы Украина получила эти средства, у нас не было бы проблем с бюджетом.
По его словам, сейчас коалиция СН/ОПЗЖ проваливает закон о независимой экспертизе, чтобы дела НАБУ разваливались в судах. Коррупционеры используют экспертизу для затягивания судебных процессов и платят экспертам, чтобы экспертиза не состоялась или состоялась уже после того, как дело закроют, потому что истекли сроки рассмотрения.
Он отмечает, досадно, что дошли до публичных заявлений о необходимости реформ. Это означает, что все способы дипломатии были исчерпаны.
Также издание "Комментарии" сообщало – детали разговора Трампа и Зеленского: президент США жестко настаивал на одном вопросе.