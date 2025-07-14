ЕС анонсировал болезненный удар по США из-за Трампа: что происходит

Европейский Союз разработал большой перечень тарифных ограничений против Соединенных Штатов, которые могут быть введены в случае провала переговоров с Вашингтоном по снижению торговых напряжений, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью изданию Il Messaggero.

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По его словам, Брюссель уже подготовил тарифный пакет на сумму 21 млрд. евро. И в случае эскалации, в этот список могут добавить еще один пакет пошлин.

Речь идет о реакции на анонсированные президентом США Дональдом Трампом 30-процентные пошлины на европейские товары, которые могут вступить в силу уже с 1 августа. Однако Таяни подчеркнул, что ЕС, несмотря на готовность к симметричным действиям, все еще надеется избежать торговой войны.

"Мы должны реагировать сдержанно и обдуманно. Европа должна вести переговоры уверенно, осознавая, что противостояние в торговле вредит обеим сторонам. Америка нужна Европе так же, как и Европа Америке", — отметил министр.

Он выразил надежду, что через две недели, которые остаются до введения пошлин, стороны смогут достичь компромисса. Таяни подчеркнул, что торговые барьеры окажут негативное влияние на США: падение фондового рынка может ударить по сбережениям и пенсионным фондам американцев.

"Моя цель — "двойной ноль": никаких пошлин между ЕС и США. Это амбициозно, но только путем открытой торговли мы сможем развивать экономики обеих сторон", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 июля госсекретарь США Марко Рубио выступил с рядом заявлений, касающихся санкционной политики Вашингтона в отношении России и возможных путей достижения мира в Украине. Как сообщает Clash Report, на которые также ссылаются российские медиа, в частности "РИА Новости", Рубио отметил, что администрация Дональда Трампа активно консультируется с Сенатом США относительно формата нового законопроекта об антироссийских санкциях.