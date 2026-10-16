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ЕС бросил вызов Москве: фон дер Ляйен и Кошта сделали жесткое заявление о санкциях

Брюссель не намерен ослаблять давление на Россию, несмотря на решения Вашингтона

16 октября 2026, 11:51
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Кравцев Сергей

Руководство Евросоюза выступило с жестким предупреждением Москве накануне заседания Европейского совета. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта дали понять, что Брюссель не собирается отменять санкции против России или сокращать помощь Украине.

ЕС бросил вызов Москве: фон дер Ляйен и Кошта сделали жесткое заявление о санкциях

Урсула фон дер Ляйен и Кошта. Фото: из открытых источников

Заявления прозвучали на фоне шагов администрации США по ослаблению санкционного давления и ограничению поддержки Киева. В европейских институтах подчеркнули, что изменение политики Вашингтона не означает готовности ЕС пересматривать собственный курс.

Фон дер Ляйен отдельно предостерегла от использования так называемого "дизельного соглашения" как основания для смягчения ограничений. По ее словам, объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие не привело к деэскалации.

"Мы видим, что Россия ни минуты его не соблюдала. Напротив, Россия пошла на эскалацию. Мы должны усилить давление на Россию", — заявила глава Еврокомиссии.

Еще более категорично высказался Антониу Кошта. Он подчеркнул, что Евросоюз не намерен отказываться от поддержки Украины в момент, когда продолжается российская агрессия.

"Сейчас не время ослаблять санкции против России. Наоборот, сейчас время усилить поддержку и усилить давление, чтобы заставить Россию пойти на настоящее перемирие", — заявил председатель Евросовета.

Кошта также подчеркнул, что ЕС не отменит ограничительные меры до прекращения Россией войны.

Таким образом, Брюссель демонстрирует намерение сохранить самостоятельную линию в отношении Москвы, даже если подход Вашингтона меняется. Главный сигнал европейских лидеров заключается в том, что уступки России не рассматриваются как путь к миру без реального прекращения боевых действий.

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2026/10/16/7247859/
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