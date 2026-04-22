ЕС еще раз подставил Украину с санкциями против РФ: какое важное решение так и не принято

Европейский Союз приближается к согласованию 20-го пакета санкций против России, который планировалось принять еще к очередной годовщине полномасштабного вторжения в Украину. В то же время в процессе согласования документ претерпел корректировки, о чем сообщает Reuters.

Одним из ключевых изменений стало решение не вводить немедленный полный запрет на предоставление морских услуг для транспортировки российской нефти. Именно этот пункт рассматривался как один из самых жестких в новом санкционном пакете, однако его реализацию временно отложили.

Послы стран ЕС согласовали ограничения в принципе, однако пришли к выводу, что окончательное внедрение требует дополнительной координации с партнерами из "Большой семерки" (G7). Таким образом решение остается на этапе политического согласования без немедленного запуска.

Если такой запрет все же вступит в силу, он может существенно изменить существующую систему ценового контроля на российскую нефть. Речь идет о механизме, введенном странами G7 в 2022 году, позволяющим поставки российской нефти через третьих посредников с использованием западных страховых и транспортных услуг, если цена не превышает установленный лимит.

Впоследствии этот "ценовой порог" был снижен до 44,10 доллара за баррель, однако без участия Соединенных Штатов, что затруднило достижение полного единства внутри коалиции.

