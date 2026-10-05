ЕС готовит для Украины жесткие условия: чем Киеву придется заплатить за вступление в блок

Вступление Украины в Европейский союз может оказаться значительно сложнее для ее аграрного сектора, чем предполагалось ранее. Согласно внутреннему документу Еврокомиссии, с которым ознакомилась Financial Times, Брюссель рассматривает специальные ограничения на доступ украинской продукции к европейскому рынку и общей системе сельскохозяйственных субсидий.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

Предложения связаны прежде всего с опасениями ряда стран ЕС, что после присоединения Украины огромный объем ее зерновых и масличных культур усилит конкуренцию на европейском рынке. Особенно обеспокоены, как отмечает издание, Польша, Франция и Италия.

Речь идет о реформированной системе поддержки аграриев ЕС, общий объем которой оценивается примерно в 55 млрд евро в год. Для Украины Еврокомиссия предлагает предусмотреть отдельные механизмы, которые могли бы существенно ограничить финансовую поддержку и доступ к рынку таких товаров, как пшеница и другие зерновые.

В документе отмечается масштаб украинского аграрного сектора и его высокая производительность. При этом Брюссель обещает содействовать восстановлению традиционных экспортных направлений Украины за пределами Евросоюза, которые серьезно пострадали из-за войны.

Украина вместе с Молдовой, Черногорией и Албанией названа среди стран-кандидатов, демонстрирующих наибольший прогресс на пути к членству. Для них планируется разработать индивидуальные дорожные карты. Однако конкретных дат вступления эти документы не предусматривают.

Одновременно внутри ЕС усиливаются споры о расширении блока. Некоторые государства опасаются, что политическое давление из-за войны заставит Брюссель ускорять процесс в ущерб требованиям по борьбе с коррупцией и верховенству права.

Таким образом, членство Украины в ЕС может принести доступ к огромному рынку, но не гарантирует украинским аграриям свободных условий торговли. Брюссель уже рассматривает специальные ограничения именно для наиболее конкурентоспособных отраслей украинской экономики.

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