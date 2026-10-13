ЕС готовит новые правила расширения: какие «плюшки» может получить Украина еще до вступления

Европейский Союз должен изменить внутренние механизмы работы, чтобы подготовиться к приёму новых государств. Реформы предусматривают усиление гарантий соблюдения демократических норм, более гибкое принятие решений и постепенное подключение стран-кандидатов к отдельным системам ЕС ещё до официального вступления. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге 13 октября.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

По словам Кос, Еврокомиссия уже представила обзор pre-accession review, в котором рассматривается, какие изменения необходимы самому Евросоюзу накануне будущего расширения.

Одним из ключевых направлений станет защита демократических ценностей. Брюссель намерен создать дополнительные механизмы, которые не позволят новым участникам отступать от общих правил после вступления в Союз.

Второй приоритет – ускорение принятия решений. Еврокомиссар подчеркнула, что в нынешних геополитических условиях ЕС должен действовать оперативнее. Для этого предлагается расширять применение голосования квалифицированным большинством, что позволит снизить зависимость от единогласной позиции всех государств в соответствующих сферах.

Третье направление предполагает постепенную интеграцию стран-кандидатов. Речь идёт о возможности присоединяться к отдельным системам и механизмам ЕС ещё до получения полноправного членства, если государство выполнит необходимые требования.

Кос назвала такой подход принципом "больше Европы до вступления". Он позволит странам-кандидатам поэтапно включаться в европейские процессы, не дожидаясь завершения всех процедур расширения.

Для Украины эти предложения важны на фоне курса на вступление в ЕС. Однако заявления Еврокомиссии не означают автоматического предоставления членства или гарантированного доступа ко всем европейским механизмам. Конкретные возможности будут зависеть от выполнения требований и решений европейских институтов.

Таким образом, Брюссель обсуждает не только расширение состава Союза, но и изменение его внутренней архитектуры. Задача заключается в том, чтобы принять новых участников, не ослабив общие правила и способность ЕС действовать в условиях международных кризисов.

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