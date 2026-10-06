ЕС готовит новый удар по российским дипломатам: какой запрет обсуждают в Брюсселе

Евросоюз рассматривает возможность ужесточить правила для российских дипломатов на фоне серии гибридных атак в Европе. По данным Euronews, вопрос обсуждается между странами-членами, а одним из возможных решений может стать ограничение перемещений российских представителей за пределами страны их аккредитации.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Поводом для дискуссии стали инциденты, которые европейские власти связывают с Россией. Среди них – подозрение на поджог объекта оборонной компании в Эстонии и обнаружение неразорвавшегося беспилотника в аэропорту Лейпцига. В Брюсселе также усилилось внимание к деятельности российских дипломатических миссий.

Тема стала продолжением механизма, введенного ЕС в рамках санкционной политики. Сейчас российские дипломаты обязаны заранее уведомлять власти о поездках или транзите через другие государства союза. Сообщение должно поступать не позднее чем за 24 часа до въезда. Правило распространяется не только на послов, но и на консульских сотрудников, технический и обслуживающий персонал, а также членов их семей.

Однако действующая система лишь позволяет европейским властям отслеживать перемещения. Теперь обсуждается более жесткий вариант: дипломатам может потребоваться специальное разрешение на транзит. В случае отказа пересечение территории другой страны ЕС будет невозможно. Пока такой механизм остается добровольным и действует лишь в двух государствах.

Ранее Венгрия выслала десять российских дипломатов, заявив о деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Москва ответила зеркальными мерами.

При этом Брюсселю предстоит учитывать нормы Венской конвенции, гарантирующей дипломатам широкий набор прав и защиту. Поэтому окончательное решение может стать компромиссом между усилением безопасности и международными обязательствами ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — Южная Корея с начала лета резко увеличила поставки топлива в Россию: что происходит.



